Oikeuskansleri vaatii hallitukselta lisäperusteita rajalain jatkamiseen

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti vaatii täsmennyksiä hallituksen lakiluonnokseen, joka jatkaisi rajaturvallisuuslain voimassaoloa vuoden 2026 loppuun.

Hallitus lähetti lakiluonnoksen helmikuun puolivälissä pikaiselle lausuntokierrokselle, joka umpeutuu tänään torstaina. Lain sisältöön ei esitetä muutoksia. Oikeuskanslerin mielestä syitä lain jatkamiselle – ja juuri puolellatoista vuodella – ei ole kuitenkaan avattu ja perusteltu riittävästi.

– Siitä huolimatta, että lain sisältöön ei esitetä muutoksia, hallituksen esitysluonnoksen oikeudellisen arvioinnin lähtökohdaksi on otettava, että kyseessä on äärimmäisen poikkeuksellinen laki, jonka välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus valtiosääntöoikeudellisesti ja EU-oikeudellisesti on perusteltava erittäin huolellisesti, Pöysti huomauttaa keskiviikkona sisäministeriöön toimittamassaan lausunnossa.

Oikeuskanslerin mukaan valtioneuvoston tulee kyetä osoittamaan, että lain voimassaolon jatkaminen ylipäätään on välttämätöntä.

– Tältä osin hallituksen esitysluonnos on perusteluiltaan suhteellisen niukka ja edellyttää perustelujen tarkentamista ja täydentämistä, hän arvioi.

Laki väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi tuli voimaan 22.7.2024. Siinä säädetään edellytyksistä, joiden mukaan valtioneuvoston yleisistunto voi päättää rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista osassa Suomen itärajaa.

Lakia ei ole toistaiseksi sovellettu. Se on näillä näkymin umpeutumassa 22.7.2025.

”Salassa pidettävä tieto ollut käytettävissäni”

Oikeuskanslerinviraston lausunnon mukaan on huolehdittava siitä, että myös eduskunta saa asian arvioinnin edellyttämässä laajuudessa myös salassa pidettävää tietoa siitä, mihin tilannekuva ja uhka-arvio perustuvat.

– Salassa pidettävä tieto on ollut käytettävissäni ja sen arvioiminen on ratkaisevaa lain voimassaolon välttämättömyyden arvioimisen kannalta, hän kuvaa.

Oikeuskansleri korostaa, että lain välttämättömyys- ja viimesijaisuusedellytykset koskevat myös esitettyä voimassaoloaikaa.

– Hallituksen esityksen perustelut siitä, mistä syystä olisi välttämätöntä jatkaa lain voimassaoloa juuri puolellatoista vuodella vuoden 2026 loppuun saakka, ovat tästä näkökulmasta riittämättömät, hän katsoo.

OIkeuskanslerin mielestä hallituksen esityksessä tulisi tarkastella myös sitä, missä määrin laki väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi on käytännössä vaikuttanut mahdollisuuteen hakea turvapaikkaa tai toissijaista kansainvälistä suojelua.

Hän pitää myös perusteltuna, että arvioitaessa lain voimassaolon jatkamisen edellytyksiä, arvioitaisiin uudelleen myös lakiin sisältyvää oikeusturvamenettelyä ja sitä, turvaako se säädetyssä muodossa konkreettisessa tilanteessa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen.

OIkeuskansleri viittaa lausunnossaan myös lakiluonnoksessa esiin nostettuun EU:n komission joulukuun tiedonantoon. Siinä viitataan hybridisodankäyntiin unionin ulkorajoilla ja katsotaan, että jäsenvaltiot voivat ryhtyä poikkeuksellisiin toimenpiteisiin puolustautuakseen ulkoisilta uhilta.

OIkeuskansleri vaatii tähänkin täsmennyksiä:

– Hallituksen esityksessä tulee selkeästi käydä läpi komission tiedonannossa jäsenvaltion toimille asetettuja reunaehtoja ja perustella valtioneuvoston näkemys siitä, että reunaehdot toteutuvat.

Hallituksen tavoitteena on antaa esitys rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkamisesta eduskunnalle maaliskuussa 2025. Lain on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 22.7.2025.