Aseiden viennissä Israeliin ei oikeuskanslerin mukaan rikottu kansainvälistä oikeutta

Oikeuskansleri Janne Salminen on ratkaissut kuusi kantelua, jotka koskivat aseiden ja kaksikäyttötuotteiden vientilupia Israeliin.

Kanteluiden mukaan Suomesta olisi viety Israeliin teknologiaa, jolla voi olla suoraa tai epäsuoraa käyttöä meneillään olevassa aseellisessa konfliktissa. Kantelijat pyysivät oikeuskansleria tutkimaan, ovatko Suomen hallitus tai viranomaiset laiminlyöneet velvollisuutensa estää kansanmurha tai toimineet muutoin kansainvälisen oikeuden ja Suomen perustuslain vastaisesti.

Oikeuskansleri pyysi selvitykset puolustusministerioltä ja ulkoministeriöltä. Selvitysten perusteella hän katsoo, ettei ole perusteltua aihetta epäillä, että Suomesta olisi viety aseita tai kaksikäyttötuotteita Israeliin kansainvälisen oikeuden tai EU-oikeuden vastaisesti.

– Ministeriöt ovat toimittaneet minulle luettelot niistä tuotteista, joille ne ovat myöntäneet vientilupia. Havaintojeni mukaan lupaharkinnassa on ollut käytössä ulko- ja turvallisuuspoliittista selvitystä vientiin liittyen. Lupamenettely on koskenut monenlaisia tuotteita, ja luvanvaraisuusprosessiin tuotteet ovat ohjautuneet asianmukaista varovaisuutta noudattaen. Selvitykset vientilupien osalta ovat seikkaperäiset. Kaikkia lupia ei ole hyväksytty, ja luvan epäämisen perustana on ollut ulko- ja turvallisuuspoliittinen arvio, oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan.

Oikeuskansleri korostaa kuitenkin, että ministeriöiden tulisi jatkossa ottaa huomioon erityisesti kansainvälisestä oikeudesta ja EU-oikeudesta johtuvat rajoitteet tuotteiden viennille sellaisissa tapauksissa, joissa on perusteltua aihetta epäillä, että kohdemaa on rikkonut tai rikkoo kansainvälisestä oikeudesta tai kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta johtuvia velvollisuuksia.