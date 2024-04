Ohjusisku voisi lamauttaa Venäjän sotilasjohdon rintaman itäosissa

Ukrainan kerrotaan käyttäneen Britannian toimittamia Storm Shadow -risteilyohjuksia rintaman itäosissa tehdyssä täsmäiskussa.

Sotilaslähde kertoo Sky Newsille, että Ukrainan ilmavoimat toteutti hyökkäyksen miehitetyssä Luhanskin kaupungissa sijaitsevaan kohteeseen. Venäjän asevoimien komentopiste tai paikallinen päämaja toimi paikallisesta teollisuusrakennuksesta käsin.

Iskua kuvaillaan merkittäväksi takaiskuksi venäläisjoukoille.

– Isku tukee Ukrainan tavoitetta Luhanskin alueen vapauttamiseksi Venäjän laittoman hyökkäyksen jälkeen. Se auttaa varmistamaan, ettei Venäjä pysty etenemään syvemmälle Ukrainaan, lähde sanoo.

Päämajan tuhoutumisen uskotaan luovan sekaannusta venäläisjoukkojen keskuudessa ja heikentävän Venäjän kykyä koordinoida joukkojaan koko Luhanskin alueella.

– Venäjän sotilaallinen kulttuuri nojaa mikromanagerointiin ja keskitettyyn komentoketjuun. Tällaisen komentopisteen eliminointi voi näin ollen halvaannuttaa päätöksentekoa kuukaudeksi, lähde toteaa.

NEW: Ukraine has used British cruise missiles to hit a Russian military headquarters in the occupied city of Luhansk in the east of the country, a military source has told @SkyNews.

— Deborah Haynes (@haynesdeborah) April 15, 2024