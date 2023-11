Ohjusisku sekoitti entisestään Venäjän pakkaa – ”aluksia siirretään kauemmas etulinjasta”

Hiljattain rakennettu Venäjän laivaston ohjuskorvetti vaurioitui lähes varmasti Ukrainan lauantaisessa ohjusiskussa miehitetyn Krimin niemimaan Kertšin telakalle, kertoo Britannian puolustusministeriö viitaten ukrainalaisiin ja venäläisiin lähteisiin.

– Venäläistä Karakurt-luokan Askold-alusta ei ollut otettu vielä käyttöön Venäjän laivastossa. Hyökkäys ulottui pidemmälle Krimin itäosiin kuin useimmat aiemmat Ukrainan ilmoittamat pitkän kantaman iskut, ministeriön tiedustelukatsauksessa todetaan.

– Ukrainan kyky iskeä Krimin telakkainfrastruktuuriin saa Venäjän todennäköisesti harkitsemaan (laivanrakennuksen ja kaluston) siirtämistä kauemmaksi etulinjasta, mikä viivästyttää uusien alusten toimittamista.

Verkkouutiset kertoi tässä jutussa, kuinka toistuvat iskut ovat mitä ilmeisimmin saaneet Moskovan vetämään arvokkainta kalustoa pois miehitetyltä niemimaalta.

Venäjän Mustanmeren laivaston kerrotaan vetäneen tärkeimpiä sota-aluksiaan pois miehitetyn Ukrainan Krimin Sevastopolista Venäjän Novorossijskiin Mustanmeren itärannalle. Sevastopolista on siirretty aluksia myös Feodosijan satamaan Krimin kaakkoisosaan.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 November 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 7, 2023