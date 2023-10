Paljastavat satelliittikuvat: Venäjän laivasto pakenee Krimiltä

Venäjän Mustanmeren laivaston kerrotaan vetäneen tärkeimpiä sota-aluksiaan pois miehitetyn Ukrainan Krimin Sevastopolista. Asiasta kerrotaan Atlantic Council -ajatushautomon tästä löytyvässä Ukraina-tilanneseurannan artikkelissa.

Tuoreiden satelliittikuvien perusteella Venäjä on siirtänyt pikaisesti kolme Kilo-luokan sukellusvenettä, kaksi ohjusfregattia ja yhden partioaluksen pikaisesti pois niiden Sevastopolin kotisatamasta Venäjän Novorossijskiin Mustanmeren itärannalle. Suuri Roputsha-luokan maihinnousualus, useita pieniä ohjusveneitä ja uusi miinanraivausalus on taas siirretty Sevastopolista Feodosijan satamaan Krimin kaakkoisosaan. Länsimaiset viranomaislähteet ovat vahvistaneet alusten siirrot Wall Street Journalille.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Ukrainalaismedioissa on vihjailtu jo jonkin aikaa Venäjän siirtävän kalustoaan pois Krimiltä. Kokoomuksen kansanedustaja ja pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri arvioi hiljattain Mustanmeren tilannetta käsitelleessä Verkkouutisten Tilannestudio-ohjelmassaan, että Venäjä saattaisi ryhtyä juurikin aluskaluston siirtoihin Krimiltä Novorossijskiin. Toverin mukaan tällainen liike olisi kuitenkin nöyryytys venäläisille.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Ukraina on tehnyt viime aikoina useita tuhoisia iskuja Krimille. Ukrainalaisten ohjusiskut ovat tuhonneet muun muassa osan Mustanmeren laivaston päämajasta sekä aiheuttaneet katastrofaalisia vaurioita Sevastopolin telakalla olleille Kilo-luokan sukellusveneelle ja Roputsha-luokan maihinnousualukselle.

Iskut tehtiin tiettävästi brittiläisillä Storm Shadow -ohjuksilla. Operaatioita pohjustettiin Venäjän ilmapuolustuksiin kohdistuneilla lennokki- ja ohjusiskuilla. Venäjän on uutisoitu siirtäneen Krimille hiljattain uuden S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän. Ukraina on tuhonnut muutaman viikon sisällä kaksi vastaavaa noin miljardin euron arvoista järjestelmää niemimaalla. Uuden S-400:n siirron alueelle on arvioitu kielivän siitä, että Moskova haluaa yhä pitää kiinni Krimin puolustuksista tuhoisista iskuista huolimatta.

LUE MYÖS:

Pekka Toveri: Venäjä on menettänyt meri- ja ilmaherruuden läntisellä Mustallamerellä

Venäjän sukellusveneen miehistöä oli paikalla, kun Ukrainan ohjus osui



New satellite footage confirms the Russian fleet has retreated from Crimea: Ukraine is clearly winning the Battle of the Black Sea despite not actually having a navyhttps://t.co/IYUJ6yVSpI

— Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) October 4, 2023