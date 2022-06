Ohjus räjäyttää videolla Venäjän taisteluhelikopterin taivaalta

Ukrainalaislähteissä on jaettu runsaasti kuvia ja videoita venäläisen taisteluhelikopterin pudottamisesta.

Ukrainalaisten mukaan kopteri ammuttiin alas Itä-Ukrainan Donetskin alueella. Pidempi versio videosta löytyy Ukrainan pääesikunnan Facebook-sivulta tämän linkin takaa.

– Näin ukrainalaiset sotilaat pudottavat venäläisiä helikoptereita. Lisää tulee… Voitetaan yhdessä, videon saatteessa todetaan.

Kyseessä on videon perusteella ilmeisesti Mi-35M-taisteluhelikopteri. Ukrainalaisten mukaan matalalla lentävä kopteri pudotettiin joko amerikkalaisvalmisteisella Stinger-ohjuksella tai venäläisvalmisteisella Iglalla. Molemmat ovat olalta ammuttavia ilmatorjuntaohjuksia.

Kopteri syöksyy videon lopussa maahan ja räjähtää tulipalloksi.

Ukrainan torstaina ilmoittamien lukujen mukaan Venäjä on menettänyt sodassa arviolta jo 179 helikopteria.

Azov SSO claims one of their members shot the helicopter down in Zaporizhzhia with a Stinger MANPADS. 5/https://t.co/k9Xenib6Ie

— Rob Lee (@RALee85) June 16, 2022