Ohjus lensi metrin päästä – lennokki pelastui täpärästi

Ukrainan rintamalinjan yllä lentää jatkuvasti tuhansia tiedusteludrooneja, jotka tarkkailevat vastapuolen liikkeitä ja ohjaavat videolinkin kautta ohjattavia FPV-räjähdelennokkeja kohteeseensa.

Teknologian sanotaan muuttaneen taistelukentän ”läpinäkyväksi” ja johtaneen siihen, että läpimurtojen saavuttaminen on yhä vaikeampaa.

Ukrainan 130. tiedustelupataljoonan julkaisema video havainnollistaa perinteisten ilmatorjuntajärjestelmien haasteita pienten kohteiden torjumisessa.

Videolla näkyy, kuinka alun perin helikopterien torjuntaan suunniteltu 9K35 Strela-10 -ilmatorjuntajärjestelmä ottaa kohteekseen yläpuolella lentävän droonin. Ilmatorjuntavaunu oli asemissa hiekkatien luona, joka kulki peltoaukean laidalla sijaitsevien metsäkaistaleiden vieressä.

Lennokki seurasi kamerallaan Strelan ampuman ilmatorjuntaohjuksen kulkua. Se saavutti lennokin korkeuden muutamassa sekunnissa ja ohitti sen äärimmäisen läheltä, vain noin metrin päästä.

– Seuraavan laukauksen teemme me, ukrainalaisyksikön videolla todetaan.

Täpärästi tilanteesta selviytynyt lennokki kääntyi välittömästi toiseen suuntaan. Se ei välttämättä ollut tarpeen, koska Venäjän ilmatorjuntavaunu lähti saman tien liikkeelle räjähdelennokkien uhkan vuoksi.

This is how a very close miss of a Russian missile fired from the Strela-10 system at a Ukrainian drone looks like.

What is noteworthy is that after the launch, the Russian SAM hurriedly leaves the position.

Because the "response" will not be long in coming. pic.twitter.com/B40u6n4JHK

— Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) June 17, 2024