Omilta arvostelua tulleista, Donald Trump sivalsi takaisin

Presidentti Donald Trumpin mukaan ”heikot ja tyhmät” muodostavat uuden puolueen Yhdysvalloissa, ”panicanit” (panicans).

– Älä ole panican, Trump kehotti eilen Truth Social -palvelussaan.

Trumpin tulkittiin viittaavan oman puolueensa republikaanien edustajiin, joilta on tullut kritiikkiä tullien vaikutuksista, The Telegraph kertoo.

Trumpin mukaan amerikkalaisten ei pidä hätääntyä, vaikka maailman osakemarkkinoilta on pyyhkiytynyt pois biljoonia dollareita kauppasodan seurauksena. Hänen mielestään nyt tehdään jotain, mikä olisi pitänyt tehdä vuosikymmeniä sitten.

Maailman suurimman varainhoitoyhtiö Blackrockin toimitusjohtaja Larry Flink varoitti eilen, että uusi 20 prosentin pudotus maailman osakemarkkinoilla on mahdollinen. Flinkin mukaan todennäköisyys sille, että Yhdysvaltain keskuspankki leikkaisi ohjauskorkoja neljä kertaa tänä vuonna talouden pelastaakseen, on nolla.

Kovaa linjaa edustava Valkoisen talon neuvonantaja Peter Navarro sanoi The Financial Times -lehdessä, että tullit ovat vasta alkua ja seuraavaksi hallinto aikoo kääntää katseensa muihin ”taloudellisiin aseisiin”, joita ulkomaat ovat käyttäneet Yhdysvaltojen viennin kuristamiseen.

Trump on aiemmin puhunut arvonlisäveroista huomattavasti rankaisevampina kuin tullit ja on syyttänyt tästä Eurooppaa.

Myös rahoitusalan isot nimet, mukaan lukien jotkut aiemmin presidenttiä julkisesti tukeneet, ovat alkaneet tuoda esiin epäilyksiään politiikan toimivuudesta, The Wall Street Journal toteaa. Trumpiin on yritetty vedota sekä yksityisesti että julkisesti.

JPMorgan Chasen toimitusjohtaja Jamie Dimon kirjoitti vuotuisessa kirjeessään osakkeenomistajille maanantaina olevansa huolissaan siitä, miten Trumpin tullit vaikuttavat Yhdysvaltojen pitkäaikaisiin taloudellisiin kumppanuuksiin, mikä hänen mukaansa heikentää Yhdysvaltoja.

– Talous on pitkäaikainen liima, ja Amerikka ensin on aivan ok, kunhan ei päädytä ”Amerikka on yksin” -tilanteeseen, Dimon kuvaili.

Dimonin mukaan tullit luultavimmin kiihdyttävät inflaatiota ja saavat monet arvioimaan taantuman todennäköisyyksiä. Trump itse on kuvaillut tulleja ”lääkkeeksi”, joka vain joskus on pakko ottaa.