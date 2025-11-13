Verkkouutiset

Paikallista tuotantoa olevan Flamingo-ukrainalaisohjuksen laukaisu. (Kuvakaappaus videolta/ZSU)

Ohjuksia Venäjälle – video näyttää uuden aseen laukaisun

Ukraina iski miehittäjän kohteisiin Krimillä, Zaporižžjassa ja Venäjällä.
Ukrainan asevoimien yleisesikunta vahvisti, että 13. marraskuuta maan asevoimt iski kymmeniä venäläiskohteita vastaan Venäjällä ja miehitetyillä alueilla käyttäen lennokkeja ja kotimaisesti valmistettuja pitkän kantaman aseita, kuten Flamingo, Bars ja Liutyi.

Yleisesikunta kertoo, että miehitetyllä Krimillä osuman saivat polttoainevarikko, helikopterikenttä ja lennokkivarasto sekä Kirovsken lentokentän harjoittelualue. Lisäksi osuttiin tutka-asemaan Jevpatorijan alueella.

Miehitetyllä Zaporižžjan alueella osuman sai öljyvarasto Berdjanskissa sekä miehittäjän 5. yhteisarmeijan 127. moottoroidun kivääridivisioonan komentopisteet.

Lisäksi Venäjän federaation alueella olevat kohteet saivat osumia, mutta niiden iskujen tuloksia arvioidaan.

Sosiaalisessa mediassa on ainakin julkaistu video palavasta öljynjalostamosta Nizhnekamskissa.

