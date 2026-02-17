Ohitti suojatielle pysähtyneen poliisiauton – 28 päiväsakkoa ja kortti hyllylle

Suojatielle pysähtyneen poliisiauton ohittaminen tuli autoilijalle kalliiksi. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.
Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.
– Ohitti suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon pysähtymättä. Jalankulkija astumassa suojatielle. Kuljettaja yritti jarruttaa, mutta ei kyennyt pysähtymään väärän tilannenopeuden vuoksi, Pasterstein kuvailee tapahtumia.
Piittaamattomuus toi autoilijalle 28 päiväsakon rangaistuksen. Lisäksi hänen ajokorttinsa otettiin määräajaksi pois.
Päiväsakkojen suuruus riippuu henkilön tuloista. Alin päiväsakon määrä on kuusi euroa. Tulojen vaikutuksen sakkojen määrään voi arvioida tämän laskurin avulla. Alimmillaan 28 päiväsakon rangaistus on 168 euroa. 2 500 euron nettotuloilla sakkorangaistuksen suuruus olisi jo 1 036 euroa.