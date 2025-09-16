Ohitti suojatielle pysähtyneen poliisiauton, 24 päiväsakkoa ja kortti hyllylle

Pysähtyneen poliisiauton ohittanut autoilija sai 24 päiväsakon rangaistuksen. Lisäksi hänen ajokorttinsa otettiin määräajaksi pois. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta.

– Poliisiauto pysähtyi suojatien eteen, ohitti pysähtymättä viereistä kaistaa. Ei antanut esteetöntä kulkua suojatietä ylittäneille jalankulkijoille, Pasterstein kertoo tapahtumista.

Jos toinen ajoneuvo on pysähtynyt suojatien eteen, sitä ei saa ohittaa pysähtymättä, ellei ohittajan ja ohitettavan ajoneuvon väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa.

Video päättyy siihen, kun poliisiauto lähtee seuraamaan liikennesääntöjä rikkonutta autoilijaa.

– 24 päiväsakkoa vakavasta piittaamattomuudesta, kortti hyllylle, Pasterstein kertoo seurauksista.

Päiväsakkojen suuruus riippuu henkilön tuloista. Alimmillaan päiväsakko on kuusi euroa, jolloin 24 päiväsakon rangaistus olisi 144 euroa. 3 000 euron kuukausittaisilla nettotuloilla 24 päiväsakon rangaistuksen suuruus olisi 1 080 euroa.