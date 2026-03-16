Ohitti poliisiauton 133 km/h 80-alueella – ajokortti hyllylle

Törkeää ylinopeutta ajanut autoilija kaahasi ajokorttinsa hyllylle Satakunnassa Porissa. Asiasta kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos tiedotteessa.
Tapaus sattui viime viikonloppuna lauantain vastaisena yönä. Poliisin mukaan henkilöauto ohitti huomattavalla ylinopeudella kaksi autoa valtatie 8:lla Ahlaisten kohdalla. Toinen ohitettavista autoista oli tunnukseton poliisiauto.
Poliisiauton ohittamishetkellä auton nopeudeksi mitattiin 133 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoitus alueella oli 80 kilometriä tunnissa.
Poliisi kertoo pysäyttäneensä auton, jossa oli mieskuljettajan lisäksi kolme matkustajaa. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.