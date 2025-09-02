Odotatko vielä lämpöä? Edessä voi olla karvas pettymys

Syyskuu voi tuoda pettymyksen aurinkoa ja lämpöä kaipaaville, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kirjoittaa blogissa.

Etelävirtauksen myötä ilmakehässä on vielä lähiaikoina runsaasti kesäistä lämpöä ja kosteutta, mutta vauhdilla vaimenevan auringonsäteilyn vuoksi lämpö ei enää pääse samalla tavalla oikeuksiinsa kuin kesäkuukausina.

Hänen mukaansa tuloksena syntyy sakeita sumuja ja sumupilviä, jotka vaikeuttavat meteorologin työtä, ja tuovat lämpöä ja auringonpaistetta odottaville karvaan pettymyksen.

– Lämpötilaennusteet menevät tällaisessa säätilanteessa osassa maata väistämättä pieleen, kun ei tiedetä, missä vaiheessa päivää sumupilvi hälvenee vai hälveneekö ollenkaan, Mäntykannas kertoo.

Esimerkiksi maanantai- ja tiistaiaamuina Etelä-Suomessa herättiin sumun peittämään maisemaan, ja Helsingissä ennustettu 18–20 asteen lämpö jäikin lopulta 15 asteeseen.

Sinänsä sumupilvien kehittyminen syksyllä ei ole mitenkään poikkeuksellista. Sumuja syntyy syys–lokakuussa erityisesti sisämaassa ja vesistöjen äärellä. Mitä pidemmälle syksyä mennään, sitä vaikeampi niitä on hajottaa. Meteorologin mukaan auringonsäteily yksin ei enää riitä, vaan tarvitaan tuulta tai säärintama.

Joka tapauksessa sumupilvet voivat pilata odotukset kesäisten kelien paluusta. Loppuviikoksi on ennustettu paikoin jopa 25 asteen lämpötiloja. Niiden toteutuminen riippuu kuitenkin siitä, onnistuuko aurinko murtautumaan sumupilven läpi jo aamupäivällä.