”Nytkö Suomi onkin syyllinen?”

Helsingin yliopiston tutkija Elina Kahla sanoi Ylen Politiikkaradion haastattelussa, että Venäjän kanssa tulisi löytää myös yhteisiä asioita eikä vain arvostella.

– Tästä eteenpäin pitäisi keksiä sellaista, jonka varaan voisi rakentaa tietä rauhaan, sellaista tulevaisuutta, jossa voisimme löytää jotain mistä voisimme olla jokseenkin samaa mieltä, eikä että keksittäisi vielä jotain mistä ne ovat väärässä ja me oikeassa – nyt ei ole se hetki, sanoi Kahla.

Puheenvuoro yllytti kokoomuksen europarlamentaarikon, kenraalimajuri evp. Pekka Toverin ihmettelemään ”missä todellisuudessa ’tutkija’ elää?”

– [Hän] ei ole huomannut että sota jatkuu ja Venäjän rikokset vaan raaistuvat? Ja nyt Suomi onkin syyllinen? Suomi ei ole tehnyt mitään muuta kuin suojannut itseään Venäjän pahenevilta aggressioilta ja yhdessä länsimaiden kanssa tukenut Ukrainaa, kirjoittaa Toveri viestipalvelu X:ssä.

Toveri kysyy, että ”[Vladimir] Putinia taas mielistelemällä asiat paranisivat?”

– Koska se on toiminut aikaisemminkin? Ei ole tullut mieleen että silmien sulkeminen Venäjän pahenevasta tilanteesta ja sen hyökkäyksiin puuttumattomuus nimenomaan yllytti Venäjää menemään pidemmälle? jatkaa Toveri ihmettelyään.

Kahlan mukaan nyt ei ole myöskään ”se aika, jossa on hyvä alkaa perkaamaan suomettumista”.

– Suomettumistakaan ei saisi tutkia Ilmeisesti olisi huono jos opittaisiin vanhoista virheistä? Koska nämä yya-aikoja lämmöllä muistelevat ymmärtävät, että Neuvostoliitto oli mätä uhka, mutta ihan eri valtio kuin Putinin luoma fasistinen Venäjä? Ja paljon pahempi, kirjoittaa Toveri.