Kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala kertoo tiedotteessa olevansa huolissaan nuorten oppimistulosten heikkenemisestä ja suomalaisten kulutustason laskusta. Ratkaisuksi Multala esittää lasten ja nuorten perustaitojen vahvistamista.

Multala vaatii hallitusohjelmaan uskottavaa, mutta kunnianhimoista ohjelmaa oppimistulosten ja koulutustason nostamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tällä viikolla Sivistyskatauksen, josta käy ilmi, että perusopetuksen oppimistulokset ja koulutustaso ovat laskussa.

– Näiden tulosten ei pitäisi yllättää ketään vaan suunta on ollut nähtävissä jo useamman vuoden ajan. Nyt tarvitaan määrätietoisia toimenpiteitä, joilla kehityssuunta käännetään. Päätösten on perustuttava tutkittuun tietoon, Multala sanoo.

Multalan mukaan jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella on oltava riittävät perustiedot ja -taidot toisen asteen opintoihin. Koulussa onkin keskityttävä perustaitojen parantamiseen. Varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus tarvitsevatkin vakaan perusrahoituksen.

– Jos perusta ei ole kunnossa, on siihen haastavampaa myöhemmässä vaiheessa puuttua. Panostetaan perustaitojen oppimiseen antamalla lisää aikaa opettajille ja oppilaille alakouluissa. Tämä tarkoittaa enemmän aikaa opetukseen ja parempaa oppimisen tukea, Sari Multala kommentoi.

Kokoomus on sitoutunut tarjoamaan oppimisen tukea yksilöllisesti ja oppilaan tarpeita vastaavasti. Multala pitää myös tätä tärkeänä kehittämisen kohteena. Hänen mielestään oppilaat eivät saa tällä hetkellä riittävästi tukea oppimiseen.

– Oppimisen tukea on kehitettävä tulevalla hallituskaudella. Tuen keinovalikoiman on oltava laaja ja pienryhmäopetuksen on mahdollista silloin, kun se on paras tapa tukea oppimista. Lisäämällä aikaa oppimiselle sekä riittävällä tuella voidaan oppimista parantaa, Multala perustelee.