”Nyt on aika kiristää vyötä. Missä muut puolueet?”

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon (kok.) mukaan valtiovarainministeriön työryhmän asiantuntija-arvio on linjassa kokoomuksen tavoitteiden kanssa.

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelän johtama työryhmä esittää valtion rahojen käyttöön aiempaa selvästi tiukempia sääntöjä, joiden päämääränä on saada valtion ja julkisen sektorin velkaantumisen kasvu kuriin 2020-luvulla.

Työryhmä katsoo, että julkisen talouden ohjauskehikon uskottavuus on joutunut koetukselle kuluneen vaalikauden aikana. Sanna Marinin (sd.) hallitus on osin olosuhteiden pakostakin joustanut omista talouspoliittisista tavoitteistaan, eikä ohjauskehikon asettamia rajoja ja tavoitteita ole aina noudatettu. Raportin mukaan kestävän finanssipolitiikan uskottavuutta ovat syöneet esimerkiksi menokehysten rikkominen, luopuminen hallitusohjelman mukaisesta julkisen talouden tasapainoa koskevasta tavoitteesta, vähäinen huomio EU-liitännäisiä finanssipolitiikkaa ohjaavia sääntöjä kohtaan sekä hankaluudet finanssipolitiikan tavoitteiden selkeässä viestinnässä.

– Sääntöjä on tällä hallituskaudella rapautettu ja eletty vastuuttomasti. Nyt on aika kiristää vyötä. Me olemme jo tähän keinoja esittäneet. Missä muut puolueet?, Wallinheimo kysyy Twitterissä.

– Kohta olemme taantumassa, kiitos tämän hallituksen toimimattomuuteen. Siinä vaiheessa täsmäelvytys esimerkiksi veroalein ei olisi huonoa politiikkaa. Sitä ennen on kuitenkin leikattava muualta, Wallinheimo arvostelee nykyisen hallituksen talouspolitiikkaa.

