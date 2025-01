Nvidian arvosta suli 589 miljardia dollaria – näin paljon toimitusjohtaja köyhtyi

Tekoälysirujen valmistajan Nvidian osake romahti maanantaina lähes 17 prosenttia. Yhtiö menetti markkina-arvostaan 589 miljardia dollaria (noin 565 miljardia euroa). Kyseessä on pörssihistorian suurin yhden päivän aikana tapahtunut yksittäisen yhtiön arvonmenetys.

Taustalla on kiinalaisen tekoälyn start-up -yhtiön DeepSeekin esittelemä uusi tekoälymalli, joka haastoi yhdysvaltalaisten markkinajohtajien edelläkävijän asemaa, ja jota eräät asiantuntijat ehtivät tituleeraamaan tekoälyn ”Sputnik-hetkeksi” käyttäen vertauskuvana Neuvostoliiton yllättäen lähettämää ensimmäistä satelliittia vuonna 1957.

Kiinalaisyhtiö väitti käyttäneensä mallinsa kehittämiseen vain 5,6 miljoonaa dollaria (noin 5,4 miljoonaa euroa).

Arvonmenetys johti myös siihen, että Nvidia menetti maailman arvokkaimman yrityksen asemansa ja putosi kolmanneksi: yhtiön markkina-arvo suli 3,5 biljoonasta dollarista 2,9 biljoonaan dollariin, mikä on vähemmän kuin teknologiayhtiöiden Applen ja Microsoftin markkina-arvo.

Talouslehti Forbesin mukaan lähes 600 miljardin dollarin markkina-arvon menetys on suurempi kuin kaikkien muiden paitsi 13 suurimman amerikkalaisen yrityksen yksittäinen markkina-arvo. Forbes havainnollistaa, että arvosta suli enemmän kuin on globaalien jättiläisten sairausvakuutusyhtiö UnitedHealthin, öljyjätti Exxon Mobilin tai vähittäismyyjä Costcon markkina-arvo.

Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang köyhtyi kurssipudotuksessa 21 miljardilla dollarilla: Forbesin mukaan hänen nettovarallisuutensa putosi 124,4 miljardista dollarista 103,1 miljardiin. Huang on Nvidian suurin yksittäinen osakkeenomistaja 3 prosentin omistuksella.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun siruvalmistaja kokee suuren päiväromahduksen. Visualcapitalist-sivuston mukaan Nvidialla on nyt nimissään kahdeksan historian kymmenestä suurimmasta yhden päivän aikana tapahtuneesta markkina-arvon menetyksestä. Elokuun 3. päivänä 2024 yhtiön arvosta suli 279 miljardia dollaria, joka on listan toiseksi suurin menetys. Kolmanneksi suurin on Metan osakkeen romahdus 3. helmikuuta 2022, jolloin yhtiön arvosta lähti 251 miljardia dollaria.