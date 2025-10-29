Nvidia tekee historiaa – arvo nyt lähes 50 kertaa Suomen budjetti

Siruvalmistaja Nvidiasta on tulossa maailman ensimmäinen 5 biljoonan dollarin eli 5000 miljardin dollarin (noin 4300 miljardia euroa) arvoinen yritys, kertovat kansainväliset talousmediat.
Valtavaa summaa voi suhteuttaa Suomen valtion ensi vuoden budjettiin, joka on 90,3 miljardia euroa. Nvidian arvo on siis lähes 50 kertaa Suomen valtion budjetin suuruinen.
Yhdysvaltalaisen sirujätin osakkeen arvoa ovat vauhdittaneet tekoälyjärjestelmien vahva myynti ja mahdollisuus laajentaa pääsyä Kiinan markkinoille.
Yhdysvaltojen Piilaaksossa toimiva yritys on hyötynyt eniten tekoälyinvestointien kasvusta. Nvidian osakkeet olivat keskiviikkona yli 3 prosentin nousussa pörssin ennakkomarkkinakaupassa, mikä riitti nostamaan yhtiön markkina-arvon yli 5 biljoonaan dollarin.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona aikovansa keskustella Nvidian Blackwell-sirusta Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa, kun kaksi suurvaltajohtajaa tapaavat myöhemmin tällä viikolla. Tämä nosti esiin mahdollisuuden, että Nvidia voisi saada takaisin tuottoisat markkinat puolijohteilleen.
Nvidian uusimman sukupolven grafiikkasuorittimet eivät ole tällä hetkellä saatavilla Kiinassa Yhdysvaltojen vientirajoitusten vuoksi.
Nvidia ilmoitti tiistaina sijoittavansa miljardi dollaria eli noin 860 miljoonaa euroa verkkolaitteita valmistavaan Nokiaan. Nokian mukaan sijoituksella syvennetään yritysten välistä strategista kumppanuutta, jonka tavoitteena on muun muassa tukea datakeskusverkkojen kehitystä.