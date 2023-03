Nuorten käsitys veloista heikentynyt

Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksen mukaan nuorilla aikuisilla on aiempaa heikompi käsitys omasta velkatilanteestaan ja he ovat muita ikäryhmiä huolestuneempia hintojen ja korkojen noususta.

Kansainvälinen rahaviikko 20.-26.3. on hanke, jonka tavoitteena on edistää nuorten talousosaamista. Elinkustannusten ja korkojen noustessa nuorten taloustietämyksen vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Intrumin tutkimuksen mukaan nuorilla ei ole yhtä tarkkaa käsitystä lyhytaikaisten luottojensa määrästä kuin vuotta aiemmin.

Suomalaisten talouslukutaito on kuitenkin hyvällä tasolla. Inflaatio ja korkojen nousu voivat silti tuoda monelle itsenäistyvälle nuorelle haasteita, joita he eivät ole aiemmin kohdanneet.

Tutkimuksen mukaan hyvän talouskasvatuksen saaneet kuluttajat pystyvät paremmin selviytymään talouden taantumasta ja suhtautuvat tulevaisuuteen toiveikkaammin.

Itsenäistyvät ja ensimmäiseen omaan kotiin muuttavat nuoret tarvitsevat luotettavaa taloustietoa, jotta he pääsevät omille jaloilleen ja kokevat kuuluvansa lähiyhteisöihinsä ja yhteiskuntaan. Mahdollisuus osallistua työelämään, vapaa-ajan viettoon ja sosiaaliseen toimintaan edellyttää kuitenkin myös oman talouden hallintaa, Intrum toteaa.

Käsitys veloista heikentynyt

Kuluttajista 18-21-vuotiaat ovat eniten huolissaan (56 %) hintojen ja korkojen noususta, mutta eivät ole varmoja, mitä nämä muutokset merkitsevät heidän taloudelliselle hyvinvoinnilleen.

Huolestuttavaa on, että nuorilla aikuisilla ei tutkimuksen mukaan ole selkeää käsitystä velkatilanteestaan. Heistä 28 prosenttia kertoi, ettei heillä ole yhtä tarkkaa käsitystä lyhytaikaisten luottojensa määrästä kuin vuotta aiemmin.

Nuoret ovat kuitenkin hereillä ja muita ikäryhmiä valmiimpia tekemään muutoksia kulutustottumuksiinsa, vaikka se tarkoittaisi sosiaalisten aktiviteettien vähenemistä.

Nuorista 67 prosenttia kertoi aikovansa muuttaa kulutustottumuksiaan kompensoidakseen inflaation ja korkojen nousun vaikutusta talouteensa ja heistä 51 prosenttia kertoi vähentävänsä eniten sosiaaliseen elämään liittyvä kuluttamista, kuten ravintoloissa käyntiä.

Kaikissa ikäryhmissä 62 prosenttia aikoi muuttaa kulutustottumuksiaan ja 43 prosenttia vähentää sosiaaliseen elämään liittyvää kulutusta.

– Itsenäistä elämää aloittelevat ja ensimmäiseen omaan kotiin muuttavat nuoret ovat herkässä elämänvaiheessa, jossa asumisen ja elämisen kustannukset voivat tulla heille yllätyksenä. Jos tässä vaiheessa velkaantuu vakavasti, voi olla vaikeaa päästä jaloilleen ja riski syrjäytymiselle on suuri. Hyvä talouslukutaito antaa edellytyksiä hallita omaa taloutta ja sitä kautta parantaa elämänhallintaa, Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala sanoo.

Nuoret luottavat yhtä paljon somevaikuttajiin kuin pankin asiantuntijoihin

Suurin osa 18-22-vuotiaista kertoi luottavansa eniten omaan äitiinsä (39 %) ja isäänsä (33 %) etsiessään tietoa talousasioista. Nuorista 30 prosenttia ja kaikista ikäryhmistä 34 prosenttia luottaa eniten internetistä löytämiinsä tietoihin.

Nuoret luottavat muita ikäryhmiä enemmän sosiaalisen median vaikuttajiin talousasioissa. Heistä 16 prosenttia kertoi luottavansa eniten sosiaalisen median vaikuttajiin, kun he etsivät tietoa omien talousasioidensa hoitamiseen.

Pankin asiantuntijat olivat samalla viivalla somevaikuttajien kanssa, sillä yhtä moni nuorista vastasi luottavansa pankin asiantuntijoihin.

Kaikkien ikäryhmien vastaajista vain viisi prosenttia kertoi luottavansa sosiaalisen median vaikuttajiin ja 31 prosenttia luottaa eniten pankin asiantuntijoihin.

– Tutkimuksen tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että erityisesti olisi hyvä kiinnittää luotettavan tiedon saatavuuteen nuorille luontevissa sosiaalisen median kanavissa, Iskala sanoo.