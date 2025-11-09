Nuorisotutkija kattaisi leikkipuistot lasten suojelemiseksi jäältä ja auringolta

Leikkipuistoihin voitaisiin rakentaa katokset suojaamaan lapsia auringolta, sateelta ja jäältä, ehdottaa nuorisotutkija Mikko Piispa Helsingin Sanomissa mielipidekirjoituksessaan.

Piispa muistuttaa, että viime vuosina eteläisen Suomen talvissa plussakelit ja pakkasjaksot ovat vuorotelleet. Käytännössä tämä johtaa jääkerrosten muodostumiseen, jonka päälle taas kertyy vettä. Tällainen liukas jääpinta kasvattaa liukastumisriskiä.

– Lapsiperheiden kannalta vetisen jäiset talvikelit heikentävät herkästi ulkoiluintoa, Piispa varoittaa.

Tutkija kertoo huomanneensa, että Espanjan Bilbaossa uudet leikkipuistot on usein katettu mielikuvituksellisilla ja näyttävillä katoksilla. Ne suojaavat leikkijöitä niin sateelta kuin auringoltakin.

– Näin lapsilla on paremmat mahdollisuudet leikkiä ympärivuotisesti ulkona, Piispa toteaa.

Piispasta olisi pohtimisen ja kokeilemisen arvoinen idea rakentaa leikkialueille katokset ja näin pyrkiä torjumaan jään muodostumista ja sadetta sen eri muodoissa. Samalla katokset antaisivat kesäisin lapsille suojaa auringolta.

Hän muistuttaa, miten tärkeää leikki ja raitis ilma on lapsille.

– Hyvässä lykyssä katosten alla lapset pystyisivät leikkimään, ulkoilemaan ja liikkumaan paremmin ympärivuotisesti.