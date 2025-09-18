Nukutko pitkään viikonloppuna? Tutkijoilta yllättävä havainto unenlaadusta

Ihmisen suussa ja suolistossa elävillä bakteereilla, viruksilla ja sienillä voi olla yllättävän suuri vaikutus unenlaatuun. Mikrobien ekosysteemin koostumuksesta riippuen vaikutus on myönteinen tai kielteinen.

Nykyisin uniongelmiin puututaan pääosin lääkkeillä, mutta tulevaisuudessa apuna voivat olla hyödylliset bakteerit. Niistä voi olla apua uniapnean eli unenaikaisten hengityskatkojen ehkäisyssä.

Kalifornian yliopiston professori Jennifer Martinin mukaan vallitseva teoria oli pitkään se, että unihäiriöt olisivat haitaksi kehon mikrobiomille. Vaikutus on kuitenkin todellisuudessa kaksisuuntainen.

Tuoreissa tutkimuksissa on havaittu, että teini-ikäisten ja nuorten aikuisten mikrobien diversiteetti oli yhteydessä pidempiin unijaksoihin. Unettomuudesta kärsivillä voi olla liian yksipuolinen bakteerien mikrobiomi suolistossa verrattuna muihin.

Mikrobit ovat tärkeitä myös immuunijärjestelmän toiminnan sekä rasvan ja sokerin käsittelyn kannalta. Häiriöt lisäävät diabeteksen, ylipainon ja sydänsairauksien riskiä.

Eräässä tutkimuksessa 40 henkilöä käytti kuukauden ajan unenseurantalaitteita ja kävi suoliston mikrobiomin kartoituksessa. Heikon unenlaadun havaittiin olevan yhteydessä yksipuoliseen bakteerikantaan.

Osalla ihmisistä vuorikausirytmi vaihtelee rajusti työviikon ja viikonlopun välillä. Näiden ihmisten suolistobakteerikanta poikkesi merkittävästi tasaisesti nukkuviin verrattuna.

Boulderin yliopiston professori Kenneth Wright sanoo BBC:lle ilmiön näkyvän vuorotyötä tekevillä ja altistavan heidät aineenvaihduntaan ja ruoansulatukseen liittyville sairauksille.

– Unirytmin häiriöitä ilmenee ihmisillä, jotka valvovat pidempään viikonloppuisin sekä pitkiä työpäiviä tekevillä, kuten ensihoitajilla, poliiseilla, vartijoilla ja asevoimissa työskentelevillä. Ja myös ihmisillä, jotka syövät liian lähellä nukkumaanmenoa, Wright sanoo.

Muutosten taustalla voi olla unihäiriöiden vaikutus immuunijärjestelmään, jolloin tietyt mikrobit pääsevät lisääntymään kehossa. On myös mahdollista, että mikrobien epätasapaino aiheuttaisi suoraan uniongelmia.

Vuonna 2024 tehdyssä tutkimuksessa ihmisten ulosteita sijoitettiin hiirten suolistoon. Uniongelmista kärsineiden ulostetta saaneet hiiret kärsivät nekin univaikeuksista ja olivat aiempaa pidempään hereillä. Siirrokset aiheuttivat painonnousua ja häiritsivät verensokerin hallintaa.

Myös ruokavaliolla on suora vaikutus uneen. Eräässä tutkimuksessa 15 tervettä nuorta miestä noudatti korkearasvaista ja -sokerista ruokavaliota viikon ajan. Tämä muutti heidän aivosähkökäyräänsä unen aikana. Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että tiettyjen antibioottien käyttö voi vähentää NREM-unen eli perusunen määrää. Syynä oli oletettavasti suolistobiomin muutokset.