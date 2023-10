Nöyryyttäviä tappioita merellä: Venäjä ei pysty ottamaan aloitetta

Ukrainan iskujen arvioidaan heikentäneen Venäjän Mustanmeren laivaston toimintakykyä merkittävästi.

Norjalainen sotilasasiantuntija Thord Are Iversen kehottaa olemaan vetämättä liian hätäisiä johtopäätöksiä merialueen voimatasapainosta. Hän arvioi katsauksessaan, että Ukrainalla on edelleen suuria haasteita edessään. Mustanmeren laivaston iskukykyä ei myöskään tulisi aliarvioida.

Iversen tyrmää Britannian asevoimien johdosta kuullut lausunnot, joiden mukaan Mustanmeren laivasto olisi jo käytännössä lyöty, tai että Venäjän laivasto olisi hylännyt Sevastopolin sataman.

– Monet ovat lisäksi ottaneet merisodan mukaan kokonaisarvioon siitä, onko Ukrainan vastahyökkäys onnistunut vai ei. Mielestäni tämä on virhe, Thord Are Iversen kirjoittaa.

Asiantuntija jakaa merisodan neljään eri vaiheeseen. Sodan alussa venäläislaivasto toimi Mustanmeren luoteisosissa lähes vapaasti ja uhkasi Ukrainan rannikkoa. Vaihe päättyi ohjusristeilijä Moskvan upottamiseen huhtikuussa 2022.

Laivasto operoi tämän jälkeenkin aktiivisesti, kunnes Ukrainan iskut pakottivat Venäjän vetäytymään Käärmesaarelta. Kolmas vaihe alkoi heinäkuussa 2022 ja kesti viljasopimuksen päättymiseen asti vuotta myöhemmin. Ukraina lisäsi jatkuvasti omaa iskukykyään muun muassa meridrooneilla. Venäjän aktiivisuus väheni vähitellen Mustanmeren luoteisosissa.

Thord Are Iversen sanoo nykyisen eli neljännen vaiheen alkaneen viljasopimuksen päätyttyä. Ukraina on onnistunut tekemään näyttäviä iskuja venäläisiä vastaan ja aloittamaan rahtiliikenteen Mustanmeren länsiosaan avautunutta meriväylää pitkin.

Venäjän laivaston toimintavapaus on vähentynyt erityisesti maalle sijoitettavien merimaaliohjusten vuoksi. Yhdysvaltain ja esimerkiksi Ruotsin toimittamien asejärjestelmien lisäksi Ukraina tuottaa tehokkaaksi osoittautuneita Neptun-ohjuksia.

Venäjän laivastotoiminta on ollut kesästä lähtien pääasiassa reagointia Ukrainan hyökkäyksiin.

– Vaikka Ukraina on heikompi osapuoli, on aloite pysynyt heillä. Venäläiset eivät pysty ottamaan aloitetta enää itselleen. Johtoon liittyvät ja rakenteelliset ongelmat ovat todennäköisesti kärjistäneet Venäjän ongelmia, Thord Are Iversen toteaa.

Iversenin mukaan Mustanmeren laivaston tappiot ovat olleet ”kivuliaita ja nöyryyttäviä”. Sen tulivoima ei ole kuitenkaan vähentynyt merkittävästi.

– Jos Moskovassa päätetään iskeä puolueettomia kauppalaivoja vastaan, tulee tällaisen saarron purkaminen olemaan vaikeaa, Iversen sanoo.