Norjan päätös voi nostaa sähkön hintaa Suomessa

Suomalaista 92 prosenttia pitää sähkösopimuksen hintaa tärkeimpänä tekijänä sopimuksen valinnassa. Energiayhtiö Hehku Energia Oy:n tutkimuksen mukaan vastaus on kaikissa ikäluokissa sama. Toiseksi tärkeimpänä tekijänä nähdään luotettavuus (43 %) ja kolmanneksi tärkeimpänä sopimuksen hankinnan helppous (33 %).

Hehku Energian toimitusjohtajan Daniel Haglundin mukaan kyselytutkimuksen tulos ei yllätä: epävarmassa taloudellisessa tilanteessa sähkösopimuksen hintakilpailukyky nousee ratkaisevaan asemaan.

– Kun arjen kustannukset kasvavat ja epävarmuutta on ilmassa, sähkösopimuksen hintakilpailukyky nousee aivan ratkaisevaan asemaan. Sähkö on arjen perushyödyke, jota ilman on hankala elää ja sen kustannukset näkyvät suoraan perheiden ja yritysten taloudessa. Siksi ei ole ihme, että hinta painaa vaakakupissa enemmän kuin mikään muu, Haglund toteaa tiedotteessa.

Kotimaisuutta arvosti 31 prosenttia vastaajista, vastuullisuutta 28 prosenttia ja asiakaspalvelua 24 prosenttia. Vähiten merkityksellisenä tekijänä sähkösopimuksen valinnassa suomalaiset kuluttajat näkivät sovelluksen, jota piti tärkeänä vain 8 prosenttia. Tutkimukseen vastasi elokuussa 1000 suomalaista iältään 18-65+.

”Norgespris” käyttöön lokakuun alussa

Norjassa otetaan käyttöön 1. lokakuuta uusi valtion tukijärjestelmä, ”Norgespris”, joka tarjoaa kotitalouksille ja vapaa-ajan asunnoille ennustettavan, kiinteän viitehinnan sähkölle ja kaukolämmölle.

Tukijärjestelmä ei muuta pohjoismaisen sähköpörssin markkinahintaa suoraan, mutta se voi vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen Norjassa, arvioi Hehku Energia. Mikäli kotitaloudet lisäävät sähkön käyttöä, kun hinta on heille tuen myötä vakaa, voi Norjan kokonaiskulutus kasvaa.

Kasvava kulutus voi lisätä siirtoyhteyksien kuormitusta ja sitä kautta heijastua myös muiden Pohjoismaiden sähkönhintoihin erityisesti tilanteissa, joissa kysyntä ja tarjonta ovat hetkellisesti epätasapainossa, esimerkiksi kylminä talvijaksoina.