Norjan kaasukentällä lennokkihavainto ja epäilyttävä venäläisalus

Norjan rannikkovartioston alus lähetettiin tarkastamaan kaasukentälle Norjan talousalueelle pysähtyneen venäläisen jäänmurtajan tilanne. Alueella on tehty myös lennokkihavainto. Asiasta kertoo puolustusasioita seuraava Aldrimer-uutissivusto.

Seurantatietojen perusteella Kaliningradista Itämereltä lähtenyt ja Norjan länsipuolella pohjoiseen liikkunut Venäjän valtion energiajätti Gazpromin tytäryhtiö Gazflotin omistama jäänmurtaja Yury Topchev muutti perjantaina yllättäen kurssiaan ja pysähtyi kokonaan. Aluksen liikkeet perjantaina ja lauantaina näkyvät kuvassa yllä. Alus jatkoi matkaansa varhain aamulla sunnuntaina.

Norjalaissivusto kertoo, että jonkin matkan päässä sijaitsevalla Åsgård-porauslautalla tehtiin lauantaina puoli kahdentoista aikaan aamupäivällä ainakin yksi lennokkihavainto.

Vielä perjantaina Norjan puolustusvoimat kommentoi Aldrimerille, että venäläisaluksen pysähtymisen todennäköinen syy oli kehno sää pohjoisemmassa. Jutussa kerrotaan sääolosuhteiden olleen kuitenkin tuolloin hyvät.

Norjan puolustusvoimien operaatiokeskuksen tiedottaja, kapteeni Thomas Gjesdal vahvistaa, että poliisi ja tiedustelu tutkivat myös porauslautan lennokkihavaintoa.

Norjan rannikkovartiosto lähetti lauantaina KV Svalbard -aluksen tarkistamaan venäläislaivan tilanteen.

– Kyse on periaatteessa rutiinitoimenpiteestä, kun alus on ollut paikoillaan jonkin aikaa. Tarkastamme, että kaikki on kunnossa ja ettei kyse ole mistään ongelmasta, Gjesdal kommentoi myöhemmin.

Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytykset ovat kirvoittaneet asiantuntijoilta varoituksia Norjan kaasuputkien haavoittuvuudesta iskuille.

Norjan kaasukentillä on tehty viime aikoina epäilyttäviä lennokkihavaintoja ja Norja on lisännyt porauslauttojen ja muun energiainfrastruktuurin valvontaa.

