Norjan hallitus haluaa uusia väestönsuojia

Oslossa maan hallitus ilmoittaa haluavansa aloittaa uudelleen väestönsuojien rakentamisen pakollisena uusiin rakennuksiin. Tämä oli yksi hallituksen kokonaisvalmiusraportin sisältämistä ehdotuksista sodan varalta. Norja poisti tämän vaatimuksen lainsäädännöstään vuonna 1998 Neuvostoliiton romahtamisen ja kylmän sodan päättymisen takia.

– Ympärillämme on enemmän epävarmuutta. Meidän täytyy huolehtia siviiliväestöstä pahimmassa sodan tai aseellisen hyökkäyksen skenaariossa. Siinä tapauksessa väestönsuojat ovat yksi suojaustoimenpide, jota tarvitsemme, perusteli oikeus- ja valmiusministeri Emilie Enger Mehl Norjan yleisradioyhtiö NRK:n haastattelussa raportin julkistamistilaisuudessa.

Keskustavasemmistolainen hallitus ehdottaa väestönsuojaa pakolliseksi kaikkiin rakennettaviin suuriin rakennuksiin huomauttaen, että Ukrainassa käynnissä oleva sota on korostanut niiden tarpeellisuutta. Hallituksen mukaan Norjassa on tällä hetkellä väestönsuojia noin 45 prosentille väestöstä, kun Suomessa niitä on 90:lle, Tanskassa 80:lle ja Ruotsissa 70 prosentille.

Hallitus haluaa myös nostaa siviilipuolustustehtäviin käytettävissä olevien henkilöiden määrän 8 000:sta 12 000:een ja parantaa ruoan omavaraisuuden 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Raportti esittää myös sen pohtimista, miten koordinoida paremmin julkisia ja yksityisiä ponnistuksia vakavien kybertilanteiden varalta, kehittää uutta disinformaation torjuntastrategiaa ja vahvistaa maanomistuksen valvontaa. Norjan media on viime vuosina paljastanut, miten ulkomaalaiset – erityisesti venäläiset – ovat ostaneet kiinteistöjä läheltä arkaluonteisia kohteita, kuten sotilastukikohtia.

Sodan uhan lisäksi raportti ennakoi sabotaasin, hybridisodankäynnin, kyberhyökkäysten, pandemioiden ja sään ääri-ilmiöiden riskejä. Koska pääministeri Jonas Gahr Storen hallituksella on vähemmistö parlamentissa, raportti tarvitsee myös opposition hyväksynnän, mikä voi edellyttää muutoksia sen sisältöön.