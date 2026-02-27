Nordean verkkopankki ei toiminut, rahat katosivat näkyvistä

Nordean verkkopalveluissa ilmeni häiriöitä perjantaina. Pankki kertoi häiriöstä verkkopankin kirjautumissivulla.

– Palveluissamme on tällä hetkellä tekninen ongelma, joka vaikuttaa mobiili- ja verkkopankin palveluihin. Selvitämme tilannetta parhaillaan ja teemme kaikkemme, jotta saamme palvelut palautettua mahdollisimman pian. Kiitos kärsivällisyydestäsi ja pahoittelut aiheutuneesta vaivasta, pankki kertoi aamupäivällä kirjautumissivulla.

Verkkosivujen häiriöilmoituksia keräävän Downdetectorin häiriöilmoitusten perusteella häiriö alkoi perjantaina aamupäivällä. Palveluun on lyhyessä ajassa tullut satoja häiriöilmoituksia. Suurin osa ilmoituksista koskee ongelmia mobiilipankkipalveluissa.

Monet pankin asiakkaat ovat kertoneet ongelmista sosiaalisessa mediassa. Asiakkaiden mukaan tilisiirrot eivät onnistuneet ja heidän tilinsä olivat kadonneet näkyvistä. Joillakin asiakkailla tilien saldot näyttivät nollaa.

Häiriöilmoitusten määrä kääntyi voimakkaaseen laskuun hieman ennen kello 12. Nordea poisti häiriöilmoituksensa puolenpäivän jälkeen. Tämä viittaa siihen, että häiriö on saatu korjattua.

Nordean verkkopalveluissa on viime vuosina ollut toistuvia ongelmia. Verkkouutiset kertoi ongelmista jo vuonna 2023. Syksyllä 2024 Nordean verkkopankissa ilmeni jatkuvia häiriöitä lähes päivittäin. Pankin mukaan silloin syynä olivat palveluun kohdistuneet palvelunestohyökkäykset.

Artikkelia päivitetty 27.2.2026 kello 12.14: Lisätty tieto häiriön korjaantumisesta.