Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Nordean konttori Helsingissä. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Nordealle vakavat moitteet – HS: Venäjä-pakotteita olisi voitu kiertää

  • Julkaistu 12.12.2025 | 07:44
  • Päivitetty 12.12.2025 | 07:44
  • Pakotteet, Pankit
Pankki yritti vaikuttaa raportin sisältöön.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Pankkikonserni Nordean toiminnasta on paljastunut merkittäviä puutteita, ilmenee Finanssivalvonnan (Fiva) tuoreesta raportista. Raportista kertoo Helsingin Sanomat. Puutteet liittyvät Venäjä-pakotteiden kiertämisen torjuntaan.

Finanssivalvonta ei tarkastuksessaan havainnut, että Venäjä-pakotteita olisi kierretty. Sen sijaan niiden kiertämisen torjunnassa havaittiin merkittäviä puutteita.

Puutteiden vuoksi viranomainen katsoo, että pakotteiden kiertäminen olisi ollut mahdollista. Nordea ei esimerkiksi ollut päivittänyt asiakkaidensa hallitusjäsenten tietoja vuosiin, mikä vaikeuttaa pakotelistojen vertailua.

Viranomainen pitää Nordean menettelystä paljastuneita puutteita erittäin suurina. Finanssivalvonnan mukaan havainnoilla saattaa olla myös merkittävää vaikutusta yleiseen luottamukseen finanssimarkkinoiden toimintaa kohtaan.

Tämän lisäksi Nordea yritti vaikuttaa tarkastusraportin sisältöön ennen sen julkaisua. Viranomainen ei suostunut Nordean vaikutusyrityksiin.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)