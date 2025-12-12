Nordealle vakavat moitteet – HS: Venäjä-pakotteita olisi voitu kiertää

Pankkikonserni Nordean toiminnasta on paljastunut merkittäviä puutteita, ilmenee Finanssivalvonnan (Fiva) tuoreesta raportista. Raportista kertoo Helsingin Sanomat. Puutteet liittyvät Venäjä-pakotteiden kiertämisen torjuntaan.
Finanssivalvonta ei tarkastuksessaan havainnut, että Venäjä-pakotteita olisi kierretty. Sen sijaan niiden kiertämisen torjunnassa havaittiin merkittäviä puutteita.
Puutteiden vuoksi viranomainen katsoo, että pakotteiden kiertäminen olisi ollut mahdollista. Nordea ei esimerkiksi ollut päivittänyt asiakkaidensa hallitusjäsenten tietoja vuosiin, mikä vaikeuttaa pakotelistojen vertailua.
Viranomainen pitää Nordean menettelystä paljastuneita puutteita erittäin suurina. Finanssivalvonnan mukaan havainnoilla saattaa olla myös merkittävää vaikutusta yleiseen luottamukseen finanssimarkkinoiden toimintaa kohtaan.
Tämän lisäksi Nordea yritti vaikuttaa tarkastusraportin sisältöön ennen sen julkaisua. Viranomainen ei suostunut Nordean vaikutusyrityksiin.