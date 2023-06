”Nopeammalle etenemiselle Natoon ei olisi ollut enemmistön tukea”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen ottaa blogissaan kantaa Helsingin Sanomien Vaaran vuodet-artikkelista heränneeseen keskusteluun. Artikkeliin haastatellut turvallisuuspolitiikan vaikuttajat arvostelivat tasavallan presidentti Sauli Niinistöä väittäen, että presidentti yritti vuosien ajan jarruttaa Suomen lähentymistä Natoon ja Yhdysvaltoihin.

– Minusta erikoinen juttu ja nimettömänä vielä osa aiheita kommentoinut, Timo Heinonen kirjoittaa.

– Mutta itse neljä vuotta tästä ajasta ulkoasiainvaliokunnan pöydän ympärillä ja 12 vuotta puolustusvaliokunnan pöydän ympärillä vaikuttaneena haluan sen verran itse kommentoida, että minusta tasavallan presidentti on hoitanut ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja sen osana kv-puolustuspolitiikkaamme erinomaisella tavalla ajassa ja hetkessä ja myös erilaisten hallitusten ja hallitusohjelmakirjausten kanssa. Tällainen kokemus siis minulla näiden ulko- ja turvallisuuspolitiikan valiokuntien kokemuksella.

Kansanedustajan mukaan on totta, että osa puolueista – kokoomus ja RKP – ja poliitikoista olisi mennyt Natoon jo kauan sitten tai ainakin aiemmin, mutta tätä mieltä oli vain vähemmistö. Eduskuntapuolueiden tuki muuttui ylivoimaisen Nato-myönteiseksi vasta jonkin aikaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022.

– Itse kuuluin vähemmistöön, kuten tässäkin, että myös puolustusyhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa yms. osa olisi ollut valmis nopeamminkin etenemään ja syventämään. Mutta minusta ratkaisut on tehty hyvin ja koko ajan kuitenkin edeten. Eduskunnan tuki on tälle tielle ollut varsin yksituumainen. Nopeammalla etenemiselle ei ole ollut eikä olisi ollut enemmistön tukea, Heinonen huomauttaa.

– Mitä tulee sitten kansainvälisen harjoitustoiminnan tiedonsaantiin. Eduskunta – painotan, että nimenomaan eduskunta – on halunnut tarkempaa tietoa miten kv-harjoitustoimintaa on tehty ja syvennetty. Tätä tiedotusta on pyynnöstämme kokemusten kautta laajennettu ja varhennettu.

Hänen mukaansa tässäkin yhteinen näkemys on ollut vahva ja tahtotila tietää enemmän.

– Myös itse olen halunnut tietää enemmän vaikka olen kuulunut tässäkin etunojassa olleisiin esimerkiksi usein esillä pitäen mm. Red Flag -harjoitusta ja maamme sinne osallistumista. Vuonna 2018 tähän sitten osallistuimme.

Lopuksi Heinonen korostaa, että Suomi päätyi Naton jäseneksi – tasavallan presidentti Sauli Niinistön kaudella.

– Lopputulos on hyvä. Ja uskallan sanoa, että tässäkin presidenttimme on hoitanut asiaa hyvin ja huolellisesti. Ratkaisevaa oli ja on lopulta se, että emme ole enää nyt koskaan yksin.