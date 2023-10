Nolo loppu rynnäkölle: Panssariajoneuvo putosi veteen

Sosiaalisessa mediassa on jaettu videota Venäjän hyökkäyksestä Avdijivkaan, mistä Verkkouutiset on kertonut tässä.

Eräällä videolla näkyy, kuinka hyökkäyskolonnan ensimmäinen panssariajoneuvo ajaa ohi vesiuoman yli asetetun sillan ohi ja putoaa sen pohjalle.

– Vihollisen yhdeksän panssariajoneuvon kolonna lähti liikkeelle Donetskista yrittäen saartaa Avdijivkan, jossa käytiin ankaria taisteluita, Vodjanen ja Opytnen kautta, kertoo videon myös jakanut ukrainalaistoimittaja Juri Budanov.

Vodjane ja Opytne sijaitsevat Avdijivkan lounais- ja eteläpuolella.

On Avdiivka, where Russians attempted an assault today. Butusov says a Russian column of 9 vehicles left Donetsk in an attempt to cut off Avdeevka. However, something happened to the first vehicle in the column 🙃https://t.co/69SnOcuZoZ pic.twitter.com/rTyqw3U56j

— Dmitri (@wartranslated) October 10, 2023