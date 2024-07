Noin 650000 on lähtenyt pois Venäjältä

Noin 650 000 venäläistä on jättänyt Venäjän sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Asiasta kertoo itsenäinen The Bell -uutissivusto, joka on tehnyt laskeman yhdistellen lukuisia eri virallisia tietolähteitä useista eri maista. Aivan täyteen tarkkuuteen ne eivät tietysti pääse: esimerkiksi Thaimaan, Kreikan, Azerbaidzanin ja Indonesian viranomaiset eivät vastanneet The Bellin tiedusteluihin.

Näitä laskelmia tehdään, sillä Venäjän viranomaiset eivät kerro virallisia lukuja. The Bellin mukaan Euroopan maista eniten on muuttanut Saksaan: noin 36 000. Noin 30 000 venäläistä on muuttanut Serbiaan. Espanjaan on päätynyt noin 16 000 ja Hollantiin noin 12 000.

Euroopan ulkopuolella luvut ovat korkeampia: Armeniaan, johon pääsee ilman viisumia, on muuttanut noin 110 000 venäläistä. Samaten viisumivapaisiin Kazakstaniin on muuttanut noin 80 000, ja Georgiaan noin 74 000 Venäjän kansalaista. Turkkiin on muuttanut noin 28 000. Toisaalta: Turkista on myös lähdetty viime kuukausina joukoittain pois, sillä Turkki ei ole uusinut monien venäläisten oleskelulupia.

Myös Israel on suosittu: sinne on muuttanut noin 80 000 Venäjän kansalaista. Mutta Hamasin lokakuisen hyökkäyksen jälkeen myös Israelista on muutettu pois.

Yhdysvaltoihin on muuttanut noin 48 000, Meksikoon runsaat 5000. Suomeen on muuttanut suunnilleen saman verran venäläisiä kuin Meksikoon: noin 5300 Venäjän kansalaista.