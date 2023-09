”Niin kauan kuin hän on vallassa, Venäjä pysyy roistovaltiona”

Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan useat läntiset johtajat sanoivat Vladimir Putinin ylittäneen pisteen, josta ei ole paluuta. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden jopa julisti, että Putin ”ei voi jatkaa vallassa”.

Nyt Washingtonissa, Lontoossa, Berliinissä ja Pariisissa kuitenkin Centre for Defence Strategies -ajatushautomossa työskentelevän amerikkalaisen politiikan tutkijan Richard Cashmanin mukaan kavahdetaan ajatusta vallanvaihdoksesta Venäjällä ja kenties jopa elätellään ajatusta neuvotteluista hänen kanssaan.

– Kattava rauhansopimus Putinin ollessa edelleen vallassa on kuitenkin mahdoton ajatus. Niin kauan kuin hän on Kremlissä, Venäjän neuvotteluasema on tavattoman kaukana Ukrainan asemasta, eikä sillä olisi todellista varaa tinkimiseen eikä myönnytyksiin. Mahdollinen sopimus perustuisi siis vilpillisiin sitoumuksiin, ja uusi konflikti olisi erittäin todennäköinen, Cashman sanoo Atlantic Council -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

– Suhteiden täysi normalisointi Putinin kanssa olisi vastenmielistä ja epäviisasta. Ukrainan täysimittaisen hyökkäyksen aikana tehtyjen rikosten laajuus on valtava, eikä vastuuvelvollisuutta niistä olisi oikein neuvotteluin poistaa, hän toteaa.

Kansainvälinen rikostuomioistuin on jo etsintäkuuluttanut Putinin sotarikoksesta, joka koskee hänen antamaansa määräystä ukrainalaislasten pakkosiirroista. Ukrainassa on tehty järjestelmällisesti myös rikoksia ihmisyyttä vastaan, ja venäläisjoukkoja on yllytetty suoranaiseen kansanmurhaan.

– On vain vähän syitä uskoa, että Venäjän valtion käyttäytyminen normalisoituisi, jos Putinin kanssa päästäisiin neuvottelutulokseen. Helmikuun 24. päivän 2022 jälkeen Venäjä on vetäytynyt lukuisista kansainvälisistä elimistä ja sopimuksista, joita se pitää omaa toimintaansa rajoittavina. Samaan aikaan Putin ei suinkaan ole pyrkinyt lähentymiseen, vaan siirtänyt pakkomielteisesti omia katkeruuden aiheitaan Venäjän tuleville sukupolville ja valmistellut niitä sotaan Moskovan imperialistisen rappion pysäyttämiseksi, Cashman sanoo.

– Niin kauan kuin Putin on vallassa, Venäjä pysyy roistovaltiona. Politiikka, joka legitimoi hänet, koska pelätään ajatusta hänen jälkeisestään Venäjästä, on kieroutunutta. Se hämärtää muiston Venäjästä ennen Putinia ja myös ajatuksen tulevaisuudesta ilman häntä, hän toteaa.

Ukrainaa tukevien valtioiden olisi hänen mielestään korkea aika palata keväällä 2022 vallinneeseen henkeen, johon kuului olennaisesti se, että Vladimir Putin on menettänyt peruuttamattomasti hyväksyttävyytensä neuvottelukumppanina kaikilla merkityksellisillä kansainvälisillä foorumeilla.