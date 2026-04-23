NH90-helikopteri halutaan pitää käyttökelpoisena 2050-luvulle

NHIndustries on allekirjoittanut 15 miljoonan euron sopimuksen Naton helikopterinhallintavirasto NAHEMAn kanssa NH90 Block 2 -helikopterin arkkitehtuuria koskevasta tutkimuksesta.

Kaksivuotinen tutkimus määrittelee seuraavan sukupolven NH90:n teknisen perustan ja laajuuden, millä tähdätään kopterityypin pitämiseksi ajantasaisena yli 2040-luvun.

Tutkimus keskittyy modulaarisen ja skaalattavan avioniikka-arkkitehtuurin kehittämiseen, millä mahdollistetaan tulevaisuuden teknologioiden integrointi NH90:een.

Siinä hahmotellaan myös kunnossapitojärjestelmää, jolla tehostetaan kopterilaivaston käytettävyyttä, leikataan elinkaarikustannuksia ja parannetaan tehtävien suorituskykyä liitettävyyden, yhteistyöhön perustuvan taistelutavan ja miehitettyjen ja miehittämättömien järjestelmien yhteistoiminnan kautta.

Suomenkin puolustusvoimien käytössä olevaa NH90:tä (20 kopteria) on toimitettu vuodesta 2007 lähtien yli 600 kopteria, joista käytössä on 462.

Käyttäjämaita ovat Ruotsi (18), Saksa (100 ja 33 tilauksessa), Alankomaat (19), Belgia (4), Ranska (90), Kreikka (20), Italia (114), Espanja (23 ja 20 tilauksessa), Oman (18), Qatar (28) ja Uusi-Seelanti (8). Tutkimuksen johtopäätöksinä käyttäjämaat saavat useita kehitysvaihtoehtoja, jotka voidaan räätälöidä niiden operatiivisten tarpeiden mukaan.

NH90:n Block 1 -päivitykset – toiselta nimeltään Software Release 3 – ovat parhaillaan työn alla. Niistä allekirjoitettiin NHI:n ja NAHEMAn välinen sopimus vuonna 2024.

Block 1 sisältää uuden viestintäratkaisun, Data Link 22:n integroinnin horisontin taakse ulottuvaan viestintään ilman satelliittiyhteyttä sekä uusimman omatunnusjärjestelmän.

Lisäparannuksiin sisältyvät seuraavan sukupolven elektro-optinen järjestelmä, uusi upotettava kaikuluotain ja yhteensopivuus Mk 54 -torpedon ja Marte ER -meritorjuntaohjuksen kanssa. Päivityksillä lavetin käytettävyys pitenee enintään 15 vuotta.