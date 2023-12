New York Times haastoi tekoälyn kehittäjät oikeuteen

Amerikkalainen The New York Times -lehti on haastanut OpenAI:n sekä Microsoftin oikeuteen tekijänoikeusrikkomuksista.

Lehden mukaan OpenAI on käyttänyt ChatGPT:n luomiseen sekä Microsoft oman Copilot-sovelluksensa luomiseen NY Timesin sisältöjä ilman lupaa tai korvauksia. Alunperin yhtiöt olivat käyneet kaupallisia neuvotteluita keskenään kuukausia pääsemättä tulokseen.

Tekoälybotteja on opetettu vastaamaan ihmisten kysymyksiin käyttämällä aineistona miljoonia lehden artikkeleita.

Asiasta kertovan The Wall Street Journalin mukaan oikeudenkäynnillä voi olla merkittäviä vaikutuksia uutismediayhtiöiden tulevaisuuteen.

NY Timesin mukaan uudet tekoälytyökalut vievät siltä käyttäjiä, mikä taas näkyy lehden maksavien asiakkaiden ja mainostulojen vähenemisenä.

Yhtiön mukaan se käyttää satoja miljoonia dollareita vuosittain maksaakseen journalisteille, kun taas tekoäly-yritykset ovat käyttäneet tietoa ilmaiseksi. Mediajätti pyytää siksi oikeudelta määräystä, että näitä yhtiöitä kiellettäisiin hyödyntämästä keräämäänsä tietoa.