Neuvottelut päätökseen – EU solmimassa uuden kauppasopimuksen

Euroopan unionin ja useista Etelä-Amerikan maista koostuvan Mercusor-kauppavyöhykkeen väliset vapaakauppasopimusneuvottelut on saatu onnistuneesti päätökseen. Asiasta kertoi muun muassa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen viestipalvelu X:ssä.

– Tämä merkitsee uuden tarinan alkua. Odotan nyt innolla keskustelua siitä EU-maiden kanssa. Tämä sopimus koskee ihmisiä ja yrityksiä. Lisää työpaikkoja. Lisää valintoja. Jaettu vauraus, puheenjohtaja kirjoittaa.

Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) mukaan sopimus avaa uusia markkinoita ja vahvistaa taloudellista yhteistyötä alueiden välillä.

– Mercosur-vapaakauppasopimusneuvottelut on vihdoin saatu onnistuneesti päätökseen vuosikymmeniä kestäneiden neuvottelujen jälkeen, Tavio kirjoittaa X-palvelussa.

– Olen EU:n kauppaministerikokouksissa, viimeksi marraskuussa, puhunut sopimisen puolesta, sillä tässä maailman kauppapoliittisessa tilanteessa Euroopan on syytä luoda ja vahvistaa entisestään kauppasuhteita.

Kaikkien EU:n jäsenmaiden sekä Euroopan parlamentin tulee vielä hyväksyä sopimus. Mercusorin täysjäseniä ovat Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay.

We have concluded the negotiations for the EU-Mercosur agreement.

It marks the beginning of a new story.

I now look forward to discussing it with EU countries.

This agreement will work for people and businesses.

More jobs. More choices. Shared prosperity. pic.twitter.com/4E9z1Ztamc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 6, 2024