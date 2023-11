”Neuvotteluilla Kremlin kanssa olisi tuhoisat seuraukset”

Vaatimukset neuvotteluratkaisusta Venäjän ja Ukrainan välisen sodan päättämiseksi ovat voimistuneet viime kuukausina. Neuvottelujen puolesta ovat puhuneet niin useat Yhdysvaltain kongressin jäsenet kuin lukuisat läntiset ulko- ja turvallisuuspolitiikan kommentaattorit.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba torjui vaatimukset viimeksi 14. marraskuuta muistuttaen, että Venäjä ei ole uskottava neuvottelukumppani. Venäjä jättää Kuleban mukaan systemaattisesti noudattamatta kansainvälisiä sitoumuksiaan ja ylenkatsoo neuvottelupöydässä saavutettuja ratkaisuja. Vladimir Putinia ministeri luonnehti patologiseksi valehtelijaksi, joka helmikuussa 2022 – vain muutamaa päivää ennen Venäjän täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan – vakuutti, että hyökkäystä ei tapahtuisi.

– Venäjän taktiikka on pysynyt johdonmukaisena sen monissa sodissa viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana: Tappaa, kaapata, valehdella ja kiistää. Kuinka kukaan voisi aidosti uskoa, että Venäjä vuonna 2023 on yhtään erilainen kuin Venäjä vuosina 1994, 1997, 1999, 2008, 2014, 2015 ja 2022, Kuleba kysyi.

Häpeämättömiä valheita

Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sulkenut kerta toisensa jälkeen pois ajatuksen neuvotteluista Putinin kanssa ja korostanut, että diplomatian aika on vasta sitten, kun Venäjän joukot ovat vetäytyneet Ukrainasta, Atlantic Council -ajatushautomon Ukraine Alert -palvelua johtava Peter Dickinson muistuttaa artikkelissaan.

– Venäjä oli useaan otteeseen sitoutunut kunnioittamaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, mutta se ei estänyt Putinia aloittamasta Euroopan suurinta hyökkäyssotaa sitten toisen maailmansodan, Dickinson sanoo.

– Kun otetaan huomioon Venäjän rikkomien sopimusten ja häpeämättömien valheiden pitkä historia, ei ole ihme, että Ukrainan viranomaiset painottavat neuvottelujen voivan alkaa vasta sitten, kun Venäjän armeija on lyöty taistelukentällä ja pakotettu vetäytymään Ukrainasta, hän toteaa.

Mikään ei viittaa siihen, että Putin itse olisi valmis neuvottelemaan.

– Venäjän diktaattori päinvastoin valmistelee avoimesti maataan pitkään sotaan ja näyttää olevan vakuuttuneempi kuin koskaan siitä, että aika on hänen puolellaan, Peter Dickinson toteaa.

Tie sotaretken uuteen vaiheeseen

Kun lännen yhtenäinen tuki Ukrainalle osoittaa horjumisen merkkejä ja osa valtiojohtajien huomiosta kohdistuu konfliktiin Gazassa, Putin on Dickinsonin mukaan entistä varmempi myös siitä, että Venäjä kykenee voittamaan demokraattisen maailman.

– Hän on aina uskonut, että länsimaat eivät jaksa pitkää yhteenottoa Venäjän kanssa. Hän on valmis odottamaan niin kauan kuin on tarpeen, kunnes kansainvälinen tuki lopulta Ukrainalle hiipuu, Dickinson sanoo.

Kaikilla pyrkimyksillä painostaa Ukrainaa neuvotteluihin kompromissirauhasta Venäjän kanssa olisi hänen mukaansa tuhoisia seurauksia kansainväliselle turvallisuudelle. Ellei Venäjää lyödä ratkaisevasti, ei ole juuri minkäänlaista mahdollisuutta, että Kreml noudattaisi neuvotteluissa tekemiään sitoumuksia.

– Epämääräinen rauhansopimus päinvastoin palkitsisi Putinin päätöksestään hyökätä Ukrainaan ja ruokkisi Venäjän tunnetta rankaisemattomuudesta. Tämä vain tasoittaisi tietä Ukrainan valtiollisen aseman hävittämiseen ja Venäjän imperiumin henkiin herättämiseen tähtäävän Moskovan sotaretken seuraavalle vaiheelle, Peter Dickinson toteaa.