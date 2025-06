Neuvostoliitto karkotti 10000 virolaista leireille ja Siperiaan – ”Ei koskaan enää”

Tänään on tullut kuluneeksi 84 vuotta siitä, kun Neuvostoliitto karkotti yli 10 000 virolaista Siperiaan vankileireille. Suurin osa karkoitetuista ei koskaan palannut takaisin Viroon.

Kesäkuussa 1941, vuosi Baltian maiden neuvostomiehityksen alettua myös 15 000 latvialaista ja noin 18 000 liettualaista pakkosiirrettiin Siperiaan. Kaikissa Baltian maissa 14. kesäkuuta vietetään Siperiaan karkoitettujen muistopäivää.

Vain hetki kyyditysten jälkeen Saksa valloitti Baltian maat aina vuoteen 1944 saakka. Tuolloin Neuvostoliitto miehitti Baltian maat uudelleen.

Vuonna 1949 Neuvostoliitto toteutti Baltiassa vielä laajemmat karkoitukset. Tuolloin arviolta 90 000 ihmistä Latviasta, Liettuasta ja Virosta pakkosiirrettiin Siperiaan.

Kyydityksiä jatkettiin aina 1950-luvun alkuun saakka.

Viron ulkoministeriö on jakanut kesäkuun kyydityksistä päivityksen virallisella tilillään viestipalvelu X:ssä.

Kirjoituksen yhteyteen on jaettu kuva karkotetuista virolaisista. Yhdessä kuvassa on karjavaunu, jolla karkotettuja ihmisiä kuljetettiin. Mukana karkotettavien joukossa oli lapsia ja vanhuksia.

– Kymmenetuhannet ihmiset revittiin kodeistaan, ahdettiin karjavaunuihin ja lähetettiin työleireille ympäri Venäjää – kestämään nälkää, kylmyyttä ja raakuutta, ulkoministeriön päivityksessä kerrotaan.

– Tällaiset rikokset eivät saa tapahtua enää koskaan, ulkoministeriö kirjoittaa.

Viron ulkoministeriön mukaan Venäjän käynnissä oleva hyökkäyssota Ukrainassa heijastelee näitä Venäjän ja Neuvostoliiton historiallisia julmuuksia, jotka on kohdistettu siviileihin ja jotka ovat pakottaneet ihmiset pois kodeistaan.

– Jaamme nämä tarinat varoituksena: menneisyyden pahuus elää.

Today, Estonia commemorates the victims of the June Deportation.

84 years ago, Soviet authorities deported over 10,000 Estonians—including children and the elderly—to Siberia and prison camps. Most never returned. Such crimes must never happen again.

🧵 pic.twitter.com/wCDH8ZXBFo

— Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) June 14, 2025