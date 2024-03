Neuvostoliiton ”tuomiopäivän tankki” ilmestyi Ukrainaan, harvinainen vaunu tuhotaan videolla

Ukrainan asevoimien 63. mekanisoitu prikaati on julkaissut Telegram-kanavallaan videon lennokkihyökkäyksestä tiellä liikkuvaa venäläisvaunua vastaan (alla). Viestissä kehutaan jälleen yhden venäläistankin tuhoutuneen.

Videon tarkempi tarkastelu paljastaa, ettei osuman saanut vaunu ollut mikä tahansa tankki vaan varsin harvinainen neuvostoaikainen erikoisajoneuvo Ladoga.

Ladoga kehitettiin kylmän sodan loppuaikoina T-80-taistelupanssarivaunun pohjalta. Vaunu suunniteltiin toimimaan äärimmäisissä olosuhteissa. Ajatuksena oli pystyä suojaamaan asevoimien korkeita upseereita tai muuta eliittiä vihollisen ydinaseiden aiheuttamalta säteilyltä tai biologisilta ja kemiallisilta aseilta esimerkiksi evakuointitilanteissa. Ladogaa kutsutaankin esimerkiksi tässä Defence Blogin jutussa ”tuomiopäivän tankiksi”.

Yhtä Ladoga-vaunua käytettiin toukokuussa 1986 Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden tuhojen tutkimisessa.

Sisältä vaunu on poikkeuksellisen ylellinen. Sisustuksesta saa käsityksen alta löytyvästä kuvasta. Venäläismedian juttujen mukaan vaunu on varustettu viestintäjärjestelmillä, ympäristön tarkkailuun soveltuvilla sensoreilla. Vettä ja ruokaa kuuden hengen vaunussa on kahdeksi vuorokaudeksi.

Ladogan historiaa tässä kertaavan venäläisen sotilasteknologiaan keskittyvän Topwar-sivuston mukaan erikoisia vaunuja valmistettiin tiettävästi 1980-luvulla vain neljä tai viisi kappaletta. Vuonna 2019 julkaistussa artikkelissa kerrotaan, että Ladogan teknisistä yksityiskohdista tiedetään yhä varsin vähän. Tämän arvellaan johtuneen vaunun salamyhkäisestä roolista asevoimien komentajien ja valtiojohdon käytössä mahdollisessa suursodassa.

Artikkelin mukaan yksi huonokuntoinen Ladoga oli tuotu tuolloin näytille Rostovin alueen Patriot Park -näyttelyyn. Venäjän valtion media RG suitsutti vuotta myöhemmin, että ”maailmanlopun vaunu” oli kunnostettu. Kyseisen yksilön kerrottiin jopa olleen aikanaan varattuna vain Neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Gorbatshovin henkilökohtaiseen käyttöön.

Muidenkin Ladoga-vaunujen uumoiltiin päätyvän mahdollisesti myöhemmin museoihin. Ukrainassa kuvattu video todistaa kuitenkin, että ainakin yksi vaunuharvinaisuus on ollut käyttökunnossa ja päätynyt vieläpä rintamalle asti.

Very unique Russian VTS “Ladoga”, military transport vehicle, targeted by FPV drone on the frontline.

It is known that no more than 4-5 similar machines were produced, including a prototype for testing. The Ladoga was built on the basis of the T-80 tank chassis. Designed to… pic.twitter.com/3HL53vHagr

