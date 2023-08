Neuvostoajan taistelukopterit varustetaan nyt amerikkalaisilla raketeilla Ukrainassa

Ainakin osa Ukrainan Mi-24-taisteluhelikoptereista voi nyt ampua amerikkalaisvalmisteisia Hydra-70-raketteja.

Hydra-70 on ilmasta maahan laukaistava lyhyen kantaman raketti, jota käytetään maajoukkojen lähitukeen. Yhdysvallat kertoi toukokuussa antavansa niitä tuhansia Ukrainaan, maan puolustusministeriö on sittemmin tarkentanut määrän noin 7000:ksi.

Yhdysvalloissa samoja raketteja käyttää muun muassa Apache-taisteluhelikopteri. Hydra voi kantaa erilaisia taistelukärkiä, enimmillään 7,7 kilon painoista.

Amerikkalaisen The Drive -lehden mukaan Ukraina on nyt muuntanut ensimmäiset helikopterit käyttämään amerikkalaisrakettia, sillä julkisuuteen on ilmestynyt video, jossa raketteja ladataan Tšekin lahjoittamaan Mi-24V-kopterin 19 putken säiliöön.

Myös Puola on lahjoittanut vanhoja neuvostoaikaisia taisteluhelikoptereitaan Ukrainaan. Mi-24 kehitettiin Neuvostoliitossa sotilaskäyttöön vuonna 1972.

Lehden mukaan rakettien käyttäminen neuvostokoptereissa vaatii adapterin, mutta muista mahdollisesti tarvituista muutoksista ei ole tietoa.

