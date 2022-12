Netissä kuvia venäläisten viemästä, Suomen Ukrainalle lahjoittamasta Panssari-Sisusta

Internetissä on julkaistu kuvia venäläisten väitetysti viemästä, Suomen Ukrainalle lahjoittamasta Panssari-Sisusta.

Kuvissa venäläinen sotilas poseeraa Ukrainalta viedyn Sisu XA-185 -kuljetuspanssariajoneuvon vieressä. Kuvan julkaisuajankohdasta ja -paikasta ei ole tietoa.

Kuvat on julkaistu alun perin Venäjän sotilaiden kuvaamaa Ukraina-materiaalia julkaisevalla UgolokSitha-nimisellä Telegram-kanavalla, mistä ne ovat lähteneet leviämään muualle verkkoon. Kuvista on kertonut muun muassa suosittu ukrainalainen sotablogisivusto MilitaryLand.

Suomi lahjoitti syyskuussa Ukrainan armeijalle yhteensä kuusi Panssari-Sisua. Lahjoitetut vaunut ovat mallia XA-180 ja XA-185.

– Tämä oli enemmänkin ajan kysymys, mutta v******* silti kuin pientä oravaa, poliittisen historian maisteriopiskelija ja Ukrainan sodasta julkaistujen videoiden aitoutta selvittävä John Helin kommentoi Twitterissä Panssari-Sisun oletettua päätymistä venäläisten käsiin

📷Russian troops captured a Ukrainian Sisu XA-185 six-wheeled armored personnel carrier in the east. The APC was donated to Ukraine by Finland.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/nWYKvCtEFG

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) December 12, 2022