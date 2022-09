Suomi lahjoitti Ukrainalle Panssari-Sisuja

Suomi on lahjoittanut Ukrainan armeijalle useita Panssari-Sisuja eli XA 180- ja 185 -mallisia kuljetuspanssariajoneuvoja. Puhekielessä ajoneuvot tunnetaan myös nimellä ”Pasi”.

Suomen puolustusvoimien lahjoituksesta on julkaissut Twitterissä kuvia Ukraine Weapons Tracker -tili.

– Nämä (ajoneuvot) on valmistettu Suomessa ja näyttävät olevan peräisin Suomen puolustusvoimien varastosta, tili kirjoittaa.

#Ukraine: Another previously unseen donation to the Ukrainian Army has appeared- several Sisu XA-180/185 amphibious Armoured Personnel Carriers.

These are made in #Finland and appear to have been donated from Finnish Military stocks. pic.twitter.com/CG7rtnAuTz

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 15, 2022