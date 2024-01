Neljä viidestä venäläisyrityksestä kärsii työvoimapulasta

Ukrainan sodan arvioidaan kärjistäneen työvoimapulaa eri puolilla Venäjää.

Presidentti Vladimir Putin viittasi aiheeseen viime vuoden lopulla, jolloin hän puhui työelämän ulkopuolella olevista naisista ”Venäjän työvoimareservinä”. Kremlin propagandassa on lisäksi jatkuvasti pidetty esillä lapsiluvun lisäämiseen tähtääviä teemoja, vaikka näistä ei ole välitöntä hyötyä työmarkkinoille.

Tuoreen kyselytutkimuksen perusteella jopa 86 prosenttia venäläisyrityksistä kärsii osaavan työvoiman puutteesta.

Kommersant-lehden mukaan kyselyyn osallistui tuhat yritystä ja organisaatiota. Työvoimapula on erityisen vakava kuljetus- ja logistiikka-alan suurissa yrityksissä, joissa lähes 90 prosenttia kertoo vaikeuksista saada riittävästi työvoimaa.

Logistiikan alalla pulaa on kuljettajista ja varastotyöntekijöistä. Rakennusalalle ei riitä tarpeeksi ammattitaitoisia työntekijöitä ja insinöörejä. Vastaavia ongelmia on kaupan alalla, palvelusektorilla, finanssialalla ja it-yrityksissä.

Barents Observer -lehti kertoi vuodenvaihteen jälkeen työvoimapulan olevan erityisen vakava Venäjän syrjäseuduilla. Maan pohjoisosissa tilannetta kuvaillaan ”katastrofaaliseksi”.

Venäjän väkiluku saattaa romahtaa yli 15 miljoonalla ihmisellä (VU 11.1.2024)

86% of Russian companies complain about a shortage of personnel, according to a survey. @kommersanthttps://t.co/AhtnAkGbvX pic.twitter.com/Jd2awChTuQ

— Temur Umarov 马铁木 (@TUmarov) January 15, 2024