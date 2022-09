Neljä miehitettyä Ukrainan aluetta liitetään perjantaina Venäjään

Kreml isännöi perjantaina seremonian, jossa allekirjoitetaan sopimukset miehitettyjen Ukrainan alueiden liittämisestä Venäjän federaatioon, presidentti Vladimir Putinin tiedottaja kertoi torstaina CNN:n mukaan.

Dmitri Peskov sanoi, että seremonia pidetään perjantaina kello 15 paikallista aikaa.

Putin pitää puheen ja tapaa Venäjän tukemat neljän miehitetyn alueen johtajat seremonian yhteydessä, hän lisäsi.

Donetskin ja Luhanskin alueilla idässä sekä Hersonissa ja Zaporižžjassa etelässä järjestetyt näennäiskansanäänestykset päättyvät tiistaina. Venäläisten mukaan noin 97 prosenttia olisi kannattanut liittymistä.

Venäjä ei edes hallitse täysin yhtäkään neljästä alueest. Vaikka suurin osa Luhanskista on Venäjän miehittämä, Moskova hallitsee vain 60 prosenttia Donetskista.

Yhteenlaskettuna alueet muodostavat noin 18 prosenttia Ukrainan pinta-alasta.

Länsimaiden hallitukset eivät tunnusta äänestyksen laillisuutta.

Countries from Germany to Israel to Kazakhstan have already joined us in saying they will not recognize any territories purportedly annexed following Russia’s sham referenda. Kherson is Ukraine. Zaporizhzhya is Ukraine. Donetsk is Ukraine. Luhansk is Ukraine. Crimea is Ukraine.

— Ned Price (@StateDeptSpox) September 28, 2022