Natsi-Saksan rikoksia toistaa Vladimir Putin itse

Perjantainen voitonpäivän paraati Moskovan Punaisella torilla juhlisti muodollisesti Neuvostoliiton natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa saavuttamaa voittoa. Yhdysvaltalaisen Atlantic Council -ajatushautomon Ukraine Alert -palvelua johtava Peter Dickinson pitää kuitenkin selvänä, että Venäjän parhaillaan käymän raa’an hyökkäyssodan varjo leijuu koko spektaakkelin yllä.

Paraatilla pyritään hänen mukaansa tuomaan esille Venäjän nykyistä sotilaallista voimaa, eikä siihen liity samoja synkkiä sävyjä, jotka tyypillisesti liitetään toisen maailmansodan muistamiseen muualla. Paraati on myös suunniteltu huolellisesti viestimään Vladimir Putinin horjumatonta uskoa siihen, että voitto Ukrainasta on enää ajan kysymys.

– Yhteyttä tämän päivän sotaan korostetaan sillä, että paraatiin osallistui lukuisia venäläisiä joukko-osastoja, joita syytetään sotarikoksista Ukrainassa, Dickinson toteaa tuoreessa artikkelissaan.

Putin ei myöskään epäröi seistä Punaisella torilla rinta rinnan sotarikollisiksi epäiltyjen upseerien kanssa ja väittää, että ”sotilaallinen erikoisoperaatio” Ukrainaa vastaan on ikään kuin jatkoa voittoisalle taistelulle natsi-Saksaa vastaan.

– Putin on pyrkinyt heti valtakautensa ensimmäisistä vuosista lähtien asettamaan Neuvostoliiton kokemukset toisessa maailmansodassa nyky-Venäjän kansallisen identiteetin ytimeen. Kremlin kannalta tämä Neuvostoliiton sotatoimien suunnattoman kärsimyksen ja lopullisen voiton korostaminen on tarjonnut ihanteellisen ideologisen vastalääkkeen stalinismin kauhuille ja Neuvostoliiton romahduksen aiheuttamille nöyryytyksille, Dickinson sanoo.

Putinin harjoittama sodan ihannointi saavuttaa hänen mukaansa huippunsa juuri voitonpäivänä, josta on viimeisten 25 vuoden aikana tullut Venäjän virallisen kalenterin ylivoimaisesti tärkein juhlapäivä.

Neuvostoaikana vastaavaa vuosittaista traditiota ei ollut, vaan toisen maailmansodan päättymisen ja Neuvostoliiton hajoamisen välisenä aikana voitonpäivän paraati järjestettiin vain neljästi.

– Useimmat Euroopan maat ovat vuosikymmenten ajan muistaneet toisen maailmansodan päättymistä juhlallisin tilaisuuksin ja vannoneet yhteisesti, että ”ei koskaan enää”. Putinin aikana venäläiset ovat sen sijaan omaksuneet uhkaavan sotaisan muistamisen muodon, johon liittyy epävirallinen iskulause: ”Voimme toistaa sen”, Dickinson huomauttaa.

Putin on hänen mukaansa valjastanut toisen maailmansodan muiston oman valta-asemansa vahvistamiseen, laajentumishaluisen ulkopolitiikkansa legitimointiin ja vastustajiensa epäinhimillistämiseen.

– Nyt hän on valmis käyttämään voitonpäivän paraatia Moskovassa legitimoidakseen rikollisen hyökkäyksensä Ukrainaan ja asettaakseen sen samaan yhteyteen Adolf Hitlerin vastaisen taistelun kanssa. Tämä on häkellyttävän epäkunnioittavaa. Se on myös historiallisesti lukutaidotonta. Jos joku tänä päivänä syyllistyy natsien rikosten toistamiseen, se on Putin itse.