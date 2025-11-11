Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Radmila Shekerinska. LEHTIKUVA / TANEL MEOS

Naton varapääsihteeri vierailee Suomessa

  • Julkaistu 11.11.2025 | 16:51
  • Päivitetty 11.11.2025 | 17:24
  • Nato
Kyseessä on Radmila Shekerinskan ensimmäinen vierailu maassamme.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Naton varapääsihteeri Radmila Shekerinska vierailee Suomessa keskiviikkona 12. marraskuuta ja osallistuu Helsingissä järjestettävään Naton Arctic Space -foorumiin. Asiasta kerrotaan puolustusministeriön tiedotteessa.

Foorumissa varapääsihteeri Shekerinska esittää tilaisuuden pääpuheenvuoron yhdessä puolustusministeri Antti Häkkäsen kanssa.

Lisäksi Shekerinska ja Häkkänen osallistuvat yhdessä Norjan ja Tanskan puolustusministerien sekä Islannin ulkoministerin kanssa Pohjois-Euroopan turvallisuutta käsittelevään paneelikeskusteluun.

Vierailunsa aikana varapääsihteeri Shekerinska tapaa myös kahdenvälisesti puolustusministeri Häkkäsen. Lisäksi hän osallistuu Nordefco-ministerikokoukseen yhdessä pohjoismaisten puolustusministerien kanssa.

Kyseessä on Shekerinskan ensimmäinen vierailu Suomeen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)