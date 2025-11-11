Naton varapääsihteeri vierailee Suomessa

Naton varapääsihteeri Radmila Shekerinska vierailee Suomessa keskiviikkona 12. marraskuuta ja osallistuu Helsingissä järjestettävään Naton Arctic Space -foorumiin. Asiasta kerrotaan puolustusministeriön tiedotteessa.

Foorumissa varapääsihteeri Shekerinska esittää tilaisuuden pääpuheenvuoron yhdessä puolustusministeri Antti Häkkäsen kanssa.

Lisäksi Shekerinska ja Häkkänen osallistuvat yhdessä Norjan ja Tanskan puolustusministerien sekä Islannin ulkoministerin kanssa Pohjois-Euroopan turvallisuutta käsittelevään paneelikeskusteluun.

Vierailunsa aikana varapääsihteeri Shekerinska tapaa myös kahdenvälisesti puolustusministeri Häkkäsen. Lisäksi hän osallistuu Nordefco-ministerikokoukseen yhdessä pohjoismaisten puolustusministerien kanssa.

Kyseessä on Shekerinskan ensimmäinen vierailu Suomeen.