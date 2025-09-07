Naton painopiste siirtyi koilliseen – Puolan rooli yhä keskeisempi

Puolan presidentiksi elokuussa nousseen Karol Nawrockin äskettäinen vierailu Valkoisessa talossa avasi nimekkään amerikkalaisen turvallisuuspolitiikan asiantuntijan, professori Andrew Michtan mukaan tilaisuuden Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Keski-Euroopan muodostaman Naton koillisen lohkon turvallisuusarkkitehtuurin päivittämiseen.

– Se edellyttää uutta strategista visiota ja uutta tasoa Nato-liittolaisten operatiivisessa puolustusyhteistyössä, jossa on hyödynnettävä kunkin maan absoluuttisia ja suhteellisia vahvuuksia ja yhdistettävä ne Yhdysvaltojen huippuluokan suorituskykyihin, Michta kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Puolustukseensa vahvasti panostavalla lähes 40 miljoonan asukkaan Puolalla tulisi hänen mielestään olla tässä asetelmassa avainrooli. Myös Nawrockia Washingtonissa isännöinyt presidentti Donald Trump korosti Puolan keskeistä asemaa ja lupasi sijoittaa maahan enemmän amerikkalaisjoukkoja, jos sitä häneltä pyydetään.

– Presidentti Nawrockin Washingtonin-vierailun antamaa lisäpotkua hyödyntäen Varsovan tulisi nyt priorisoida uuden poliittis-sotilaallisen integraatiomallin rakentamista yhdessä Norjan, Ruotsin, Suomen ja Baltian maiden kanssa, johtajana Atlantic Council -ajatushautomossa toimiva Michta toteaa.

Suomi, Ruotsi ja Norja toisivat hänen mukaansa prosessiin ainutlaatuisia puolustusteollisia kyvykkyyksiä, sotilaallista valmiutta ja laajaa kokemusta aiemmasta yhteistyöstä. Myös Viro, Latvia ja Liettua satsaavat puolustuksensa kehittämiseen yhä enemmän ja ovat osoittaneet vahvan sitoutumisensa Venäjän aggression patoamiseen.

– On aika miettiä uudelleen, miten Nato jatkossa toimii – on palattava yhteisten uhkakuvien ja resurssisitoumusten perusperiaatteiden äärelle. Liittokunnan painopiste on siirtynyt koilliseen. On aika tarttua tähän tilaisuuteen ja vahvistaa Natoa sen polttopisteessä, Andrew Michta painottaa.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Michta on toiminut muun muassa George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaanina sekä professorina Yhdysvaltain laivastoakatemiassa.

Puolan presidentti Nawrocki vierailee Suomessa tiistaina 9. syyskuuta tasavallan presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Presidenttien on määrä keskustella muun muassa Suomen ja Puolan kahdenvälisten suhteiden tiivistämisestä, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan sekä muista ajankohtaisista turvallisuuspoliittisista kysymyksistä.

Puolan puolustusmenojen ennakoidaan tänä vuonna nousevan 4,5 prosenttiin maan bruttokansantuotteesta. Luku on Naton jäsenmaiden korkein.