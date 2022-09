Naton pääsihteeri: Venäjän toimet kärjistävät sotaa

Venäjän miehityshallintojen suunnittelemat ”kansanäänestykset” Ukrainan alueella on tuomittu laajasti lännessä.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg painottaa, ettei tekaistuilla äänestyksillä ole minkäänlaista uskottavuutta, eivätkä ne muuta Venäjän hyökkäyssodan luonnetta Ukrainassa.

– Tämä on [presidentti Vladimir] Putinin sodan uusi eskalaatio. Kansainvälisen yhteisön on tuomittava tämä räikeä kansainvälisen lain loukkaus ja lisättävä apuaan Ukrainalle, Jens Stoltenberg tviittaa.

Myös Ukrainan hallinto on tuominnut Donetskissa, Luhanskissa, Hersonissa ja Zaporižžjassa valmistellut äänestykset. Presidentti Volodymyr Zelenskyin kansliapäällikkön mukaan toimenpiteet osoittavat Venäjän pelkäävän tappiota Ukrainan viimeaikaisen sotamenestyksen vuoksi.

Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu kehottaa kiristämään Venäjää kohtaan asetettuja pakotteita.

– EU:n on luokiteltava Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat” terroristijärjestöiksi ennen valeäänestyksiä. Meidän on asetettava uusi pakotepaketti Venäjälle, joka on terrorismin valtiollinen tukija. Ukraina tulee voittamaan, Urmas Reinsalu toteaa.

Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of #Russia ’s war of aggression against #Ukraine . This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy

Before the fake referendums, the #EU must recognise the Donetsk & Luhansk "republics" as terrorist organisations.

We must impose new sanctions package against Russia who as a state is sponsoring terror.#Ukraine 🇺🇦 will win!

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) September 20, 2022