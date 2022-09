Itä-Ukrainassa valmistellaan äänestystä Venäjään liittymisestä

Venäjän osaksi miehittämällä Itä-Ukrainan Luhanskin alueella valmistellaan ”kansanäänestystä” Venäjään liittymisestä.

Venäjän media uutisoi tiistaina iltapäivällä, että miehitetyn alueen nukkejohtaja Leonid Pasetshnik on allekirjoittanut lain äänestyksen järjestämisestä. Myös Hersonin alueen venäläishallinnon johtaja kertoi tiistaina videopuheessa vastaavasta äänestyksestä.

Luhanskin ja Donetskin alueiden miehityshallinnot vaativat hiljattain samanaikaisesti alueiden johtajia järjestämään äänestykset välittömästä liittymisestä Venäjään.

Äänestyksillä ei näissä oloissa ole käytännössä mitään legitimiteettiä vaan kyse on Venäjän yrityksestä oikeuttaa Ukrainan osien liittämisen alueeseensa Krimin tapaan.

Venäjän on kerrottu aiemmin hyllyttäneen suunnitelmat äänestyksistä Ukrainan voitokkaiden vastahyökkäysten jälkeen.

Amerikkalainen ISW-ajatushautomo arvioi halun liittää alueet paperilla Venäjään kertovan niin Itä-Ukrainan nukkehallinnoissa kuin Kremlissäkin leviävästä paniikista. ISW:n arvion mukaan Ukrainan nyt osaksi hallitsemien alueiden väittäminen Venäjän osiksi osuisi lähinnä Moskovan omaan nilkkaan eikä hyödyttäisi presidentti Vladimir Putinin sotapyrkimyksiä.

Volodymyr Saldo, the head of the collaborationist Kherson military–civilian administration in Russian occupied Kherson has announced that a referendum for joining Russia. pic.twitter.com/DGElfBUvSz

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) September 20, 2022