Ukrainan ulkoministeri: Valeäänestykset eivät muuta mitään

Venäjän asettamat miehityshallinnot ovat ilmoittaneet valmistelevansa kansanäänestyksiä Ukrainan Donetskissa, Luhanskissa, Hersonissa ja Zaporižžjassa. Syyskuun puolella pidettävien tekaistujen äänestysten tavoitteena on liittää alueet Venäjään.

Ilmoitusten on katsottu olevan seurausta Ukrainan onnistuneista vastahyökkäyksistä. Venäjän entisen presidentti Dmitri Medvedevin tiistainen lausunto viittasi siihen, että eteneminen miehitetyille alueille voitaisiin jatkossa tulkita hyökkäykseksi Venäjää kohtaan.

Kremlin tavoitteena olisi näin esittää taistelut valtaamillaan alueilla ”puolustuksena”. Duumassa pikaisesti hyväksytyt lakimuutokset voivat myös ennakoida rajoitettua tai täyttä liikekannallepanoa.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba painottaa, että tekaistut ”äänestykset” tai mahdollinen liikekannallepano eivät tule muuttamaan mitään.

– Venäjä on ollut ja on vieläkin hyökkääjä, joka miehittää laittomasti osia Ukrainasta. Ukrainalla on täysi oikeus vapauttaa alueensa ja jatkaa tätä huolimatta Venäjän lausunnoista, ulkoministeri kirjoittaa Twitterissä.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin kansliapäällikkö Andriy Yermak syyttää Venäjää ”naiivista kiristyksestä uhkailullaan ja kauhutarinoilla ’äänestyksistä'”.

– Tältä näyttää pelko tappiosta. Vihollinen on peloissaan ja yrittää manipuloida ihmisiä alkukantaisella tavalla, Yermak toteaa Telegramissa.

LUE MYÖS:

Duuma tukee Donetskin ja Luhanskin liittymistä Venäjään (VU 20.9.2022)

Sham ‘referendums’ will not change anything. Neither will any hybrid ‘mobilization’. Russia has been and remains an aggressor illegally occupying parts of Ukrainian land. Ukraine has every right to liberate its territories and will keep liberating them whatever Russia has to say.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 20, 2022