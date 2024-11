Naton pääsihteeri: Venäjän sota Ukrainaa vastaan on suora uhka lännelle

– Etenkin kun otetaan huomioon Pohjois-Korean, Iranin ja Kiinan osallisuus tähän sotaan. Tämä tilanne edellyttää Naton ja EU-maiden lisäävän sotilaallista voimaa ja taloudellista tukea Ukrainalle, Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi tiistaina Brysselissä ennen EU:n ulkoasiainneuvoston kokousta Ukrinformin mukaan.

– Tänään keskustelemme siitä, kuinka voimme auttaa Ukrainaa pääsemään voitolle. Se tarkoittaa enemmän apua, enemmän rahaa, ja meidän on annettava ne heidän käyttöönsä. Erityisesti nyt, kun pohjoiskorealaiset ovat tulleet mukaan, ja tiedämme, että Kiina auttaa Venäjää sotatoimissa, hän sanoi.

Rutte muistutti, että Venäjän johtaja saa maksaa tästä.

– Esimerkiksi Pohjois-Koreaan menevä ohjusteknologia, joka muodostaa suoran uhan, ei vain meille, vaan myös Etelä-Korealle, Japanille ja jopa Yhdysvalloille. Joten meidän on tehtävä varmaksi, että (Vladimir) Putin ei saa tahtoaan läpi siitä, että voittaa Ukrainan tässä taistelussa, Rutte sanoi.

Hänen mukaansa Kiina auttaa Venäjää kiertämään pakotteita toimittamalla kaksikäyttötuotteita.

– Iran rahoittaa Kremliltä saaduilla rahoilla valtaansa Lähi-idässä ja horjuttaa tätä aluetta ja sen ulkopuolella. Kaikilla sellaisilla toimilla on globaali vaikutus. Tämä tarkoittaa, että euroatlanttisten sekä Intian ja Tyynenmeren alueiden turvallisuus on yhä enemmän yhteydessä toisiinsa, Rutte totesi.

– Olemme nähneet viime viikonloppuna massiivisen ilmaiskun Ukrainaa vastaan, joka kohdistui sähköverkkoihin. Se ei ole vain Venäjä. Siinä mukana on Pohjois-Korea. Siinä on mukana Kiinassa. Siinä on mukana Iran. Ja se, että ne kaikki työskentelevät yhdessä. Meidän on ymmärrettävä, että se tarkoittaa, että meillä on oltava strategioita, Rutte jatkoi.

Hän muistutti, että Venäjän sota Ukrainaa vastaan alkoi vuonna 2014, kun Venäjä miehitti Krimin ja kärjistyi helmikuussa 2022, kun Kreml aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan.

– En voi olla ylpeämpi siitä, mitä Ukraina on tehnyt voittaakseen, koska se on neljä kertaa pienempi, ja jonka talous on vain 25 prosenttia Venäjän talouden koosta. Että se on pystynyt kestämään tähän hetkeen asti, koska me lännessä ja muut ympäri maailmaa olivat valmiita antamaan Ukrainalle sen, mikä oli välttämätöntä voittaakseen ja estääkseen Putinia voittamasta, Rutte sanoi.