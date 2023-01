Naton pääsihteeri: Venäjä ei osoita merkkejä perääntymisestä

Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan lännen pitkäjänteinen tuki Ukrainalle on tärkeää, sillä Venäjä ei hänen mukaansa näytä perääntymisen merkkejä.

BBC:n haastattelussa hän kertoo, että ainoa keino saada sota päätökseen on antaa sotilaallista tukea Ukrainalle. Hänen mukaansa vain siten Ukraina säilyy itsenäisenä ja Venäjä saadaan aloittamaan neuvottelu rauhasta.

– Ukrainan joukoilla on ollut aloite useita kuukausia, mutta me tiedämme myös, että Venäjä on mobilisoinut paljon joukkoja, joista suuri osa on nyt koulutuksessa, hän sanoo.

Stoltenbergin mukaan Venäjän osittainen liikekannallepano osoittaa, että Venäjällä ei ole aikomusta lopettaa sotimista tällä hetkellä.

– Kaikki se osoittaa, että he ovat valmistelemassa sodan jatkamista ja mahdollisesti yrittävät käynnistää uusia hyökkäyksiä, Stoltenberg arvioi.